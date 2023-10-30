Як змінювався Меттью Перрі за 10 років кар'єри: вражаючі фото актора

Меттью Перрі був впізнаваним завдяки легендарному серіалу "Друзі". За роки своєї кар'єри актор змінювався так сильно, що його часом не впізнавали навіть шанувальники.

Хоча Меттью Перрі знявся в безлічі фільмів, він став особливо відомим завдяки своїй ролі Чендлера Бінга в американському комедійному телесеріалі "Друзі", який виходив з 1994 по 2004 роки. Зміни в образах улюбленого актора завжди вражали громадськість.

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Як змінювався Меттью Перрі протягом кар'єри

Це можна помітити за фото актора за різні роки.



Меттью Перрі у юності / Скриншот з серіалу "Друзі"



Меттью Перрі / Скриншот з фільму "Татові знову 17"



Меттью Перрі / Фото з Вікіпедії

Що сталося з Меттью Перрі

Меттью Перрі помітно старішав. Після того, як папараці зафіксували його на вулиці після довгої перерви, саме руки актора вразили фотографів, вони були недоглянуті з довгими та брудними нігтями. Це викликало підозру, що у Перрі серйозні проблеми.

Пізніше виявилося, що протягом двох років Меттью жив, борючись з депресією та наркозалежністю. Він проходив реабілітацію в спеціалізованому центрі, припинив акторську кар'єру та уникав спілкування з колегами. У 2018 році він також провів 3 місяці в лікарні, де йому провели операцію на кишківнику.

Виявилося, що проблеми з алкоголем і наркотиками, зокрема, метадоном і амфетамінами, в актора були ще під час знімання в серіалі "Друзі". Сам Меттью Перрі зізнався в цьому в одному з інтерв'ю, де розповідав, що тривалий час щоденно вживав літр міцного алкоголю та кілька десятків таблеток. Можливо, саме через ці проблеми актор виглядав старшим, ніж його колеги з екрану, попри те, що вони однолітки.

Про такий важкий період свого життя, актор написав книгу "Друзі, коханки та велика халепа", яка пояснює багато речей у його житті.