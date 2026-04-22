Це рятує, – акторка українських серіалів розкрила секрет зйомки відвертих сцен
- Ірина Гришак розповіла про важливість акторського портфоліо, яке слід оновлювати для актуальності зовнішності.
- Акторка зазначила, що гумор допомагає знімати напруження під час зйомок відвертих сцен.
Зірка серіалів "Голова" та "Белла Віта" Ірина Гришак розкрила цікаві секрети та поділилася маловідомими фактами про акторську професію.
Ірина поділилася цікавинками для 24 Каналу за лаштунками випуску інтелектуально-розважального проекту "єПитання на Новому" (Новий канал).
Маловідомі факти про професію актора від Ірини Гришак
У кожного з акторів є своє портфоліо. Це добірка портретів, які ще називають хед-шотами, де гарно видно, якого кольору в тебе очі, яке волосся, який в тебе стан на даний момент.
Я, наприклад, роблю акторське портфоліо раз на п'ять років. Хоча треба було б трішечки частіше, тому що в мене – то брекети, то зачіска каре, то ще якісь зміни в зовнішності. А для акторів, насправді, це дуже важливо. Тому що всі агенти, кастинг-директори, режисери чи продюсери мають чітко бачити, який ти зараз. Мають бути свіжі та якісні хед-шоти,
– каже Ірина.
Звісно ж, глядачів завжди цікавить тема зйомки спокусливих сцен. У творчому доробку Ірини також були такі кадри.
І найпрекрасніше, що рятує партнерів при цьому, – це гумор. Якщо ви навіть не дуже добре знаєте одне одного, але почали спілкуватися та жартувати, легко підтримувати, то фльор напруження спадає. І вам стає комфортно працювати в будь-якій сцені (усміхається – 24 Канал),
– ділиться Ірина.
У яких серіалах зіграла Ірина Гришак?
- "Белла Віта". Ірина зіграла одну з ключових ролей у цьому серіалі – подругу головної героїні Мілану. Це дівчина, яка завжди поруч з найкращою подругою, готова допомогти, підтримати й навіть закрити очі на власне щастя задля щастя Віти.
- "Голова". У цьому комедійному серіалі, який дуже полюбився глядачам, Ірина також зіграла одну з головних ролей – Соню.
- Також у творчому доробку Ірини є багато російськомовних серіалів, які знімали в Україні до початку повномасштабної війни. Зараз ці серіали можна подивитися з українським перекладом на YouTube.