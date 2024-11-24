Чіпляють за душу: 3 сумні фільми для часів, коли хочеться поплакати

Коли в житті буває непростий період, чи накриває осінньо-зимова хандра, хочеться на максимум виплеснути свої почуття. Фільми мають унікальну здатність – викликати в людей сильні емоції, нагадувати про те, що ми не самотні й вивільнити гормони щастя.

Наука підтверджує, що виплеск інтенсивних емоцій і сльози можуть сприяти виробленню гормонів щастя. 24 Канал підготував добірку фільмів, які допоможуть поплакати та звільнити себе від негативних емоцій, щоб почуватися краще.

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"Чоловік на ім'я Отто"

Буркотливий старигань Отто, який втратив дружину, не хоче дружити з іншими й відлякує оточення своїм нестерпним характером.

Все змінюється, коли у нього з'являються нові сусіди – подружжя з двома доньками, які не звертають уваги на озлобленість Отто. І з часом лід починає танути. Цей фільм розчулює та змушує по-іншому подивитися у життя навіть у найскладніший період.

"Чоловік на ім'я Отто": дивіться трейлер онлайн

"Щоденник пам'яті"

Події розгортаються у будинку для літніх людей, де чоловік читає історію кохання одній жінці. Він розповідає про сільського хлопця Ноя, який з першого погляду закохався у дівчину Еллі.

Її сім'я аристократичного походження. Дівчина не одразу відповідає парубку взаємністю, але згодом піддається коханню. Але її батьки виступають проти їхніх стосунків.

"Щоденник пам'яті": дивіться трейлер онлайн

"Душа"

Мультфільм розповідає про вчителя музики Джо Гарднера, який мріє про виступ на сцені. Коли його мрія нарешті може здійснитися, Джо потрапляє у дивовижний світ, де мешкають душі. Вони намагаються зрозуміти, чого хочуть і яка їхня справжня мета існування.

Джо знайомиться з душею під номером 22, яка досі не визначилась, що їй подобається. Це дуже зворушлива історія зі змістом, що змушує замислитися.

"Душа": дивіться трейлер онлайн

Запасайтесь серветками та улюбленим теплим напоєм й дозвольте собі щиро проявити всі емоції за переглядом цих фільмів.