Теплі та затишні посиденьки вже незабаром: 3 легких фільми для літніх вечорів

До літа залишився тиждень, тож прийшов час шукати фільми, якими можна розбавити теплі вечори. Готуйтеся до затишних посиденьок з друзями та рідними заздалегідь.

Редакція Кіно 24 підготувала для вас добірку легких фільмів, якими можна трохи розбавити своє літо. Дивіться трейлери та обирайте стрічку, яку зможете переглянути разом з близькими вже через декілька днів.

Зберігайте Зворушать неймовірною історією: 5 серіалів про кохання та романтику

"Маленька міс Щастя" (2006 рік)

Маленька дівчинка, на ім'я Олів, народилася у доволі цікавій сім'ї. Її мама багато нервується та курить, однак свою шкідливу звичку приховує, а батькові зовсім не щастить у житті. Брат Олів віддалився від родини, у дядька-професора любовні проблеми, а дід полюбляє наркотики.

Дівчина відрізняється від своїх родичів та хоче взяти участь у дитячому конкурсі "Маленька міс Щастя", аби перемогти. Родина Гуверів, покинувши свої проблеми, відправляється до Каліфорнії, щоб здійснити мрію Олів.

"Маленька міс Щастя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Літо. Однокласники. Любов" (2012 рік)

У фільмі розповідається про шістнадцятирічну дівчинку Лолу. Вона ходить до простої школи та живе з батьками неподалік Чикаго. У перший день навчального року школярка дізнається, що її хлопець наважився на зраду, коли перебував у таборі під час літніх канікул. Мама Лоли зовсім не цікавиться дочкою, адже думає про власне особисте життя. Попри проблеми у навчанні, одного разу дівчина вирішує відправитися з однокласниками у Париж.

"Літо. Однокласники. Любов": дивіться онлайн трейлер фільму

"Назви мене своїм ім'ям" (2017 рік)

Головний герой стрічки – хлопець Еліо, який любить грати на піаніно та складати вірші. Його батька знають не лише в Італії, але й в інших країнах, адже він – відомий професор. Одного разу родина відправляється на відпочинок у свою віллу, яка за містом. Там Еліо гуляє з сусідкою, на ім'я Марція, читає, катається на велосипеді та займається хобі – музикою.

Якось до них приїжджає містер Олівер, який є колегою батька. Еліо стає цікаво проводити час з новим знайомим. Аж раптом між ними спалахує справжня пристрасть, яка робить спілкування зовсім іншим.

"Назви мене своїм ім'ям": дивіться онлайн трейлер фільму

Знаходьте у нашій добірці фільм, який зробить ваш літній вечір незабутнім!