"Берлін" вирвався в лідери: 10 фільмів та серіалів, які українці найчастіше дивляться в Україні

Netflix оновив традиційний список фільмів і серіалів, які найчастіше дивляться в Україні. В останні дні 2023 року перше місце в рейтингу посів новий серіал "Берлін".

А який фільм вже другий тиждень тримається в лідерах і повний список найпопулярніших стрічок у період з 25 по 31 грудня – дізнавайтеся далі.

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Найпопулярніші серіали Netflix

Кілька тижнів у лідерах трималася друга частина фінального сезону "Корони", однак зараз всі з захопленням переглядають драму "Берлін". Це історія одного з головних персонажів "Паперового будинку". Цього разу "Берлін" збирає команду в Парижі для здійснення одного з найамбітніших пограбувань – всього за одну ніч викрасти коштовності вартістю 44 мільйони євро.

"Берлін": дивіться онлайн трейлер серіалу

Більше проєктів у рейтингу:

"Корона", 6 сезон;

"1670", 1 сезон;

"Ненавиджу Різдво", 2 сезон;

"Ненавиджу Різдво", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Готові", 1 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Люпен", 2 сезон;

"Нічний агент", 1 сезон.



Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix

Найпопулярніші фільми Netflix

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Вже другий тиждень поспіль перше місце серед фільмів посідає "Rebel Moon. Частина 1: Дитя вогню" з Софією Бутеллою, Джимоном Хонсу та Едом Скрейном. За сюжетом, безжальна армія Материнського Світу починає загрожувати мирному поселенню фермерів на краю галактики, таємнича чужинка стає єдиною надією на порятунок.

"Rebel Moon. Частина 1: Дитя вогню": дивіться онлайн трейлер фільму

Більше проєктів у рейтингу:

"Ґрінч", 2018 рік;

"Довбуш", 2023 рік;

"Мавка. Лісова пісня", 2023 рік;

"Ілюзія безпеки", 2023 рік;

"Різдвяні хроніки", 2018 рік;

"Посіпаки: Становлення лиходія", 2022 рік;

"Родинний обмін", 2023 рік;

"Топ Ґан: Меверік", 2022 рік;

"Незабутнє Різдво", 2022 рік.



Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix