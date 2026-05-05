Гучні прем'єри травня у кіно: які фільми виходять у прокат

На щастя, 2026 рік продовжує вражати кількістю нового матеріалу у світі кіно. На великі екрани повертаються продовження культових історій, та й новинки уже змагаються за лідерську позицію.

Якщо ви досі не знаєте, які прем'єри відбудуться вже цього місяця, то детально розповімо про всі новинки.

"Супер Драйвер"

Дата прем'єри: 14 травня

Рейтинг IMDb: 6,3

Кінодистриб'ютор Green Light Films повідомив 24 Каналу, що ця стрічка розповідає про шалену дорожню пригоду та перше кохання​ від режисера культових комедій "Тупий та ще тупіший" і "Всі шаленіють від Мері" Боббі Фарреллі.

За сюжетом, старшокласник Джеремі перебуває у стосунках на відстані зі своєю дівчиною Самантою, яка щойно вступила до коледжу в іншому місті. Розлука дається хлопцеві все важче, а сумніви лише посилюються після того, як Саманта телефонує йому напідпитку під час вечірки та змушує задуматися, чи справді між ними все гаразд. ​

Світова прем'єра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто у 2025 році.

"Мортал Комбат II"

Дата прем'єри: 7 травня

Це продовження культової історії з Джонні Кейджем у строю. Він потрапить у турнір "Смертельної битви", який має вирішити долю всього людства.

"Вівці-детективи"

Дата прем'єри: 7 травня

Фільм відзняли на основі роману "Три повні сумки", який написала Леоні Свонн ще у 2005 році. Сюжет розповідає про пастуха Джорджа, який кожного вечора читає своїм вівцям детективні романи. Він вважає, що тварини точно не розуміють цих історій.

Та одного разу на фермі дещо стається і вівці усвідомлюють, що вони мають стати детективами.

"Мандалорець і Ґроґу"

Дата прем'єри: 21 травня

Нагадаємо, що це продовження серіалу "Мандалорець". Події цього фільму відбуватимуться уже після падіння Галактичної імперії. Нова Республіка залучає Діна Джаріна та Ґроґу для порятунку Ротти Гатта. На них чекає нова та ризикована місія, яка кидатиме нові виклики.

Які ще прем'єри заплановані на травень?

"Втомлені" (дата прем'єри – 7 травня);

"Пограбування: План "Лондон"" (дата прем'єри – 14 травня);

"Пасажир" (дата прем'єри – 21 травня);

"Хрещатик 48/2" (дата прем'єри – 28 травня).

Повторний прокат фільмів у травні

Глядачі матимуть змогу подивитись на великих екранах кіно культові фільми та мультфільми, які раніше були дуже популярними.

Наприклад, "Сутінки. Сага. Новий Місяць" – прокат з 28 травня, а мультик про зеленого велетня "Шрека" буде доступний до перегляду за лічені дні – з 14 травня. Також зверніть увагу на повторний прокат "Топ Ґан: Меверік" також із 14 травня.