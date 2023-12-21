5 серіалів, які українці найбільше шукали в Google у 2023 році

До закінчення 2023 року залишились лічені дні, тож всі активно підбивають підсумки. Це стосується й кіноіндустрії. Зокрема, стало відомо, які серіали українці найчастіше шукали в Google у році, що минає.

Серед них є не лише всесвітньо відомі стрічки, які полонили мільйони глядачів, а й серіали українського виробництва.

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Які серіали українці найбільше шукали в Google у 2023 році

"Венздей"

Це фентезі, прем'єра якого відбулася ще у 2022 році, продовжують активно переглядати в Україні. Серіал вже здобув всесвітню популярність, тож поки шанувальники нетерпляче очікують на 2 сезон, насолоджуються переглядом першого.

За сюжетом, розумна, саркастична й трохи мертва в душі Венздей Адамс розслідує вбивства, знаходить нових друзів і ворогів в академії "Невермор".

"Венздей": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гарний лікар"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Ця 6-сезонна драма розповідає про молодого хірурга Шона Мерфі, який має аутизм та синдром саванта. Хлопецець мріє вирватися з містечка, де в нього було нещасливе дитинство, та отримує роботу в престижному хірургічному відділенні лікарні Сан-Бонавентура, що розташована в місті Сан-Хосе, штат Каліфорнія.

Шон надзвичайно талановитий хірург і використовує цей талант, щоб рятувати життя пацієнтів, чим кидає виклик скептицизму своїх колег. Досягати успіхів у роботі йому допомагає наставник і друг Аарон Глассман.

"Гарний лікар": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Криваві квіти"

Звісно ж, цей рейтинг неможливий без турецьких серіалів, які обожнюють українські глядачі. У 2023 році їм найбільше полюбилась історія про криваву помсту сімей Карабей і Демір, яка триває роками.

Одного разу Сеїт Карабей знаходить винних. Щоб зупинити кровопролиття Баран Демір наважується одружитися з донькою Сеїта – Ділан. Дівчина відмовляється від всього, про що мріяла, й погоджується на цей шлюб, щоб нарешті припинити багаторічну ворожнечу. Демір і Ділан опиняються у своєрідній в'язниці. Чи зможе цей шлюб розв'язати конфлікт і перерости у справжнє кохання?

"Криваві квіти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Будиночок на щастя"

Цей український народний серіал вже давно полюбився глядачам, адже влітку стартували зйомки 5 сезону улюбленої історії. У ньому вже немає зрадниці Галини Безрук, яка грала одну з головних ролей – Машу. Натомість до акторського складу приєдналися Дар'я Петрожицька та Наталка Денисенко.

"Будиночок на щастя" розповідає про Машу та Макса, які переїжджають з Києва до села Сеньківка, де планують відкрити страусову ферму та салон краси. Однак сільське життя зовсім не таке спокійне, як вважала пара.

"Будиночок на щастя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мандалорець"

Закінчуємо добірку американським серіалом, який є частиною всесвіту "Зоряних війн" та складається з трьох сезонів. Події в серіалі розгортаються через п'ять років після подій фільму "Зоряні війни: Повернення джедая".

За сюжетом, самотній воїн Дін Джарин завзято бореться зі злочинністю. Він є справжнім мисливцем за головами, адже мандалорці – чудові воїни. Їхня відмінна риса – зброя і шолом, як у лицарів середньовічної Європи.

"Мандалорець": дивіться онлайн трейлер серіалу