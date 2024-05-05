Їх обожнюють мільйони: серіали на Netflix з високим рейтингом

Стрімінгова платформа Netflix презентує десятки серіалів на будь-який смак. Мільйони людей завжди знаходять там щось, що їм по душі. Власне, це і видно по рейтингах, адже деякі із цих серіалів мають дуже високі бали.

Кіно 24 розповість про "неймовірну четвірку" високорейтингових серіалів, які уже оцінили мільйони глядачів по всьому світу. Головні герої цих стрічок розумні, цікаві та дуже енергійні.

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"Гострі картузи"

Після довгої та жорстокої Першої світової війни безстрашний ватажок вуличної банди "Гострі картузи" Томас Шелбі разом зі своїм братом Артуром повертається до рідного міста Бірмінгема, щоб розширити свою злочинну імперію. За час кровопролитних бойових дій він сильно змінився і забув почуття любові. Однак у його життя увійшов промінь сонця у вигляді чарівної барменки Грейс Берджесс, яка зуміла розтопити його крижане серце. Але рішучий новий шеф поліції Честер Кемпбелл має намір посадити всіх членів банди за грати і покінчити з криміналом в місті.

"Гострі картузи": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дивні дива"

За сюжетом, події відбуваються в 1980-х роках.

Тоді в штаті Індіана зникає 12-річний Вілл Байєрс. Його мама Джойс не знаходить собі місця через те, що сталося, тому вона звертається за допомогою до начальника поліції Гоппера. Тим часом друзі Вілла також розпочинають своє розслідування та вирушають на пошуки зниклого. Дорогою вони зустрічають таємничу дівчину з незвичайними здібностями, яка може бути ключем до пошуку Вілла.

"Дивні дива": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Корона"

Рік випуску: 2016 – 2023Рейтинг IMDb: 8.6

Цей серіал занурить глядачів в історію принцеси Єлизавети та її шляху до того, щоб стати королевою Великої Британії. Дівчина навіть уявити не могла, що вже через неповні два роки, після трагічної смерті її батька, який помер через тривалу хворобу, їй належить зійти на престол і стати повноправною королевою Великої Британії.

Прийнявши кермо влади у складний період, королева Єлизавета II своїм сміливим лідерством відкрила нову еру процвітання Британії.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Паперовий будинок"

Рік випуску: 2017 – 2021Рейтинг IMDb: 8.2

Загадковий чоловік на прізвисько Професор планує найзухваліше пограбування в історії Іспанії. Він зібрав команду з восьми досвідчених професіоналів, щоб увірватися до Королівського монетного двору і винести звідти 2,4 мільярда євро. Але грабіжникам доведеться провести всередині монетного двору понад десяток напружених днів, маючи справу з заручниками та найкращими поліцейськими країни.

"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви хочете поринути з головою у цікаві та захопливі серіали від Netflix, то можете обрати будь-яку стрічку з добірки. Приємного перегляду!