Які серіали варто подивитися у жовтні 2021: 7 найочікуваніших прем’єр

Серед найкращих жовтневих прем’єр – фантастика, детективи, драми, зокрема для фанатів Хелловіну покажуть хорори. Які серіали дивитися у другий місяць осені – читайте на Кіно 24.

Осінній сезон прем’єр продовжує тішитися глядачів яскравими новинками. Минулого місяця ми побачили третій сезон "Статевого виховання", п’яту частину "Паперового будинку", а також "Сцени з подружнього життя". Жовтень нам обіцяє незабутні враження від драми "Покоївки", комедії "Привиди", фентезі "Аквамена", найочікуванішого третього сезону "Ти" та інших стрічок.

Зверніть увагу Найкращі серіали 2021 року, які вже вразили світ

"Покоївка"

Маргарет Куеллі, Біллі Берк, Енді МакДауелл, Нік Робінсон, Аніка Ноні Роуз1 жовтня

Драматичний серіал, моментами комедійний, покаже нелегке життя матері-одиначки. Жінка працює прибиральницею і мусить забезпечувати маленьку дитину. В основі серіалу — мемуари Стефані Ленд "Прибиральниця. Історія матері-одиначки, що вирвалася з бідності".

"Покоївка" 2021: дивіться трейлер серіалу

"Привиди"

Роуз МакАйвер, Уткарш Амбудкар, Ребекка Вісокі, Деван Лонг, Брендон Скотт Джонс7 жовтня

У центрі події – подружжя, яке отримало у спадок гарний будинок поблизу Нью-Йорка. Чоловік і жінка вирішують зробити там сімейний готель. Але не все так просто, як на перший погляд. У будинку починають відбуватися страшні речі.

"Привиди" 2021: дивіться трейлер серіалу

"Аквамен: Король Атлантиди"

Купер Ендрюс, Гілліан Джейкобс, Томас Леннон, Дена Снайдер15 жовтня

Серіал зображає життя Аквамена у ролі короля Атлантиди. Спершу у нього є багато важливих справ, з якими йому допомагають Вулко та принцеса Мера.

"Аквамен: Король Атлантиди" 2021: дивіться трейлер серіалу

"Навколо світу за 80 днів"

Девід Теннант, Леоні Бенеш, Ібрагім Кома, Ентоні Фленеган10 жовтня

Серіал буде дуже цікавий шанувальникам творчості Жуля Верна. Адже, це один із найвідоміших пригодницьких романів в історії. Навіть через 150 років після написання є джерелом натхнення для багатьох сценаристів та кінорежисерів. За сюжетом головний герой вирушить у навколосвітню подорож і покаже, як її можна здійснити за 80 днів.

"Навколо світу за 80 днів" 2021: дивіться трейлер серіалу

"Я знаю, що ви зробили минулого літа"

Брієнн Тджу, Іезекіль Гудман, Ешлі Мур, Себастьян Аморусо, Білл Хек15 жовтня

Цей серіал – продовження легендарної стрічки 1997 року "Я знаю, що ви зробили минулого літа". В основі кінокартини – однойменний роман Луїса Дункана 1973 року. Офіційний синопсис попереджає "групу підлітків переслідує вбивця – за рік після смертельного нещасного випадку на їхньому випускному вечорі".

"Я знаю, що ви зробили минулого літа" 2021: дивіться трейлер серіалу

"Ломка"

Майкл Кітон, Вілл Поултер, Кейтлін Девер, Пітер Сарсгаард13 жовтня

Хочете знати усю правду про фармацевтичні компанії? Будь ласка. В основі сюжету – книга Бетт Мейсі "Ломка: дилери, лікарі й фармацевтичні компанії, що узалежнили Америку". Серіал показує історії опіоїдної епідемії в США, що сталася у 1990-ті з усіх сторін: пацієнтів, лікарів та фармацевтичних компаній.

"Ломка" 2021: дивіться трейлер серіалу

"Ти", третій сезон

Пен Беджлі, Вікторія Педретті, Шаліта Грант, Тревіс Ван Вінкл, Скотт Спідман.15 жовтня

Після серії жорстоких вбивств Джо переїхав до Лос-Анджелеса. Його новою пасією стала кулінарка Лав Квінн. Цього разу він знов повертається до вбивств, однак робить все, щоб ці стосунки не завершились. Автори проєкту натякають, що 3 сезон буде ще кривавішим за попередні та більш напруженим, тому глядачі вже в очікуванні продовження цієї історії.

"Ти" третій сезон 2021: дивіться трейлер серіалу