6 найочікуваніших серіалів березня 2024

Цієї осені стримінгові платформи потішать нас серіалами різних жанрів. Зможемо насолодитися і драмою з Кейт Вінслет, і спін-оффом "Джентльменів" Гая Річі, а також детективом про вбивство Авраама Лінкольна.

Де й коли дивитися довгоочікувані історії – Кіно 24 розповість далі.

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"Режим"

Дата прем'єри: 3 березня

Де дивитися: HBO

У цій драмі Кейт Вінслет перевтілилася у канцлерку вигаданої європейської держави з авторитарним режимом – Елену Вернем. Тривалий час вона перебуває в палаці, що залишає відбиток на поведінці. Врешті-решт спроби канцлерки розширити владу стають причиною розколу в палаці та у країні.

"Режим": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Джентльмени"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Дата прем'єри: 7 березня

Де дивитися: Netflix

Довгоочікуваний спін-офф фільму Гая Річі "Джентльмени" вже зовсім скоро теж буде на екранах. Головним героєм є британський аристократ Едді, який успадковує сімейний маєток й навіть не підозрює, що на його території вирощують марихуану. І власники цієї наркоімперії взагалі не налаштовані залишати бізнес.

"Джентльмени": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Яблука ніколи не падають"

Дата прем'єри: 14 березня

Де дивитися: Peacock

Цей серіал точно буде цікавим поціновувачам попередніх екранізацій романів Ліани Моріарті – "Велика маленька брехня" та "Дев'ятеро ідеальних незнайомців".

Джой і Стен – батьки чотирьох дітей, а в минулому – тренери з тенісу. Одного разу Джой неочікувано зникає, після чого спокійне життя сім'ї зупиняється. Брати і сестри прагнуть з'ясувати, ким насправді є їхні батьки. Тоді навіть не здогадуються, що дізнаються таємниці, які оточують їхню родину.

"Яблука ніколи не падають": дивіться онлайн трейлер серіалу

Manhunt

Дата прем'єри: 15 березня

Де дивитися: Apple TV+

У новому трилері показаний один з найменш зрозумілих злочинів в історії – вбивство Авраама Лінкольна. Творці серіалу не лише розповіли трагедію, а й показали дії військового міністра Едвіна Шантона, який розпочав полювання за злочинцем – Джоном Вілксом Бутом.

Manhunt: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Палм-Рояль"

Дата прем'єри: 20 березня

Де дивитися: Apple TV+

Це колоритна історія, що розвивалася наприкінці 1960-х. Головна героїня Максін Сіммонс намагається потрапити до вищого суспільства Палм-Біч. Ви побачите не лише її шлях від бідності до світу заможних людей, а й задумаєтесь, чи готові ви пожертвувати собою, щоб отримати те, що мають інші.

"Палм-Рояль": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Проблема трьох тіл"

Дата прем'єри: 21 березня

Де дивитися: Netflix

Для кіноманів березень завершиться новим науково-фантастичним шоу, що розповідає про перший контакт людства з інопланетною цивілізацією. Шоуранерами цього серіалу є творці легендарної "Гри престолів", тож очікування ще приємніше.

"Проблема трьох тіл": дивіться онлайн трейлер серіалу

Готуйтеся до весняного телевізійного сезону та насолоджуйтеся новими творіннями світових режисерів!