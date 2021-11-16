Яким вийде фільм Тараса Дроня "Із зав'язаними очима": презентовано новий трейлер і постер

Фільм Тараса Дроня "Із зав'язаними очима" вийде у широкий український прокат із 9 грудня. Промоцію картини підтримало Державне агентство України з питань кіно. Стрічка – повнометражний дебют режисера.

Про що розповідатиме стрічка

Зірка стрічки – володарка головної кінопремії країни "Золота Дзиґа" Марина Кошкіна. Ії героїня, бійчиня ММА Юлія, у спорті з дитинства. Вона відправляє суперниць у нокаут і не знає іншого світу, крім окресленого сіткою бійцівського рингу.

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Сильне життєве потрясіння спонукає героїню піти всупереч суспільним стереотипам та шукати долі за межами великого спорту. Проте минуле не хоче відпускати Юлію та викликає її на бій.

Прем’єра стрічки

Міжнародна прем’єра фільму відбулася на Варшавському кінофестивалі, де його визнали найкращим у конкурсі дебютних фільмів Competition 1–2. Національна прем’єра стрічки відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі цього року, де картина здобула приз FIPRESCI за найкращий повнометражний фільм від журі Міжнародної федерації кінопреси. Загалом фільм брав участь у близько двадцяти фестивалях, його відзначили нагородами в Німеччині, Індії, Бразилії, Іспанії.

Акторський склад фільму

Марина Кошкіна;

Олег Шульга;

Лариса Руснак;

Олександр Мавріц;

Сергій Лузановський;

Олег Колтовський;

Костянтин Лінартович;

Анастасія Баша;

Карина Бершадська.

Знімальна група

Автори сценарію – Тарас Дронь, Якуб Присак;

Режисер-постановник – Тарас Дронь;

Оператор-постановник – Олександр Поздняков;

Композитор – Андрій Пономарьов;

Звукорежисер – Сергій Степанський;

Художниця-постановниця – Марія Шуб;

Художниця з костюмів – Олена Рукавішнікова;

Художник зі світла – Макс Рубан;

Режисер монтажу – Юрій Підцерковний;

Продюсери – Валерія Сочивець, Тарас Дронь, Олександр Берба.

"Із зав'язаними очима" — перший український фільм про змішані єдиноборства. Партнером кінотеатрального релізу фільму стала Українська Федерація Змішаних Бойових Мистецтв UF MMA. Дистриб’ютор — 86PROKAT.

Тарас Дронь здобув визнання як співрежисер (спільно із Михайлом Хомою) фільму "DZIDZIO. Перший раз".

"Із зав'язаними очима" 2021: дивіться трейлер