Став лідером за переглядами: який новий фільм зараз найпопулярніший на Netflix серед українців

Нещодавно Netflix оприлюднив оновлений щотижневий рейтинг найпопулярніших фільмів серед глядачів в Україні. Українські глядачі виявили особливий інтерес до нових кінострічок, що зовсім нещодавно з'явилися на платформі.

Перше місце серед найпопулярніших фільмів на Netflix серед українців наразі посідає кінострічка "Жодного тиску". Про що розповість сюжет фільму, читайте на Кіно 24.

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Про що фільм "Жодного тиску"

Наприкінці березня Netflix порадував своїх глядачів прем'єрою чарівної романтичної комедії "Жодного тиску". Нова польська стрічка потішила глядачів дотепними моментами та захопливим сюжетом.

Події фільму розгортаються навколо історії Олівії, талановитого шеф-кухаря, що працює в галасливому мегаполісі. Однак начебто трагічний випадок в родині змушує дівчину покинути його.

Олівія приїжджає в село, щоб віддати шану на похороні своєї бабусі, і дізнається, що бабуся жива. Виявляється, що похорон був хитрим прийомом, щоб повернути Олівію на сімейну ферму і передати їй управління нею.

Несподіване занурення Олівії в сільське життя стало початком її захоплюючої подорожі в нове життя. Однак воно набуває романтичного повороту, коли вона закохується в чарівного фермера з прихованою таємницею.

"Жодного тиску": дивіться онлайн трейлер фільму

Не пропустіть можливість насолодитися переглядом цікавого фільму, який очолює рейтинг найпопулярніших фільмів на Netflix серед українців. Приємного перегляду!