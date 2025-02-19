Що подивитися з дівчиною: 3 варіанти фільмів для ідеального побачення

Найкращим завершенням романтичного побачення з коханою людиною може бути перегляд фільму. Та важливо обрати правильну стрічку, яка запалить іскру в серцях кожного і подарує гарні емоції.

Вдалий фільм для перегляду з партнером чи партнеркою мають зворушити обох, подарувати незабутні враження і бути достатньо цікавими, щоб сподобатися людям з, ймовірно, різними смаками. 24 Канал зібрав стрічки, які можуть бути хорошим варіантом для побачення.

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"До сходу сонця"

Рік: 1995

Жанр: романтика, драма

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Американець Джессі та француженка Селін випадково знайомляться у потязі. Перш ніж роз'їхатися у різні куточки світу, вони вирішують провести ніч у Відні.

Пара прогулюється містом, розмовляє про життя, кохання та долю. Вони знають, що їхній час разом обмежений. Але однаково утворюють унікальний зв’язок. Це захоплива історія про незабутню ніч.

"До сходу сонця": дивіться трейлер онлайн

"Амелі"

Рік: 2001

Жанр: романтика, комедія, драма

Рейтинг IMDb: 8.3/10

Молода офіціантка Амелі Пулен живе у Парижі, а ще – у своєму вигаданому світі, допомагаючи людям навколо себе знайти щастя. Одного дня вона знаходить у своїй квартирі стару коробку з дитячими іграшками й вирішує знайти власника.

З цього починається її власна неймовірна пригода. Це надзвичайно добрий та яскравий фільм з унікальною атмосферою Парижа.

"Амелі": дивіться трейлер онлайн

"Твоє ім'я"

Рік: 2016

Жанр: аніме, фентезі, драма

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Це чарівна історія про школярів з Японії – Такі та Міцуха – які несподівано відчувають зв'язок один з одним. Уві сні їхні душі помінялися тілами, хоча вони були навіть не знайомі між собою.

Такі та Міцуха з кожною хвилиною зближуються й намагаються зрозуміти причину цього феномена. Пізнання одне одного по-справжньому здатне змінити їхні долі назавжди.

"Твоє ім'я": дивіться трейлер онлайн