4 фільми і серіали для гарного вечора, які вам сподобаються

11 січня в українських кінотеатрах виходить нова режисерська робота Софії Копполи. Стрічка "Прісцилла" розповідає про життя дружини короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Про те, як це — потрапити в золоту клітку та розчаруватися в казці, про яку мріяла в дитинстві — можна побачити вже зовсім скоро.

А поки 24 Канал спеціально до прем'єри зібрав п'ять найкращих ролей нового Елвіса з екрана – сексуального та палкого австралійського актора Джейкоба Елорді – та розібралися в його шляху до популярності.

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Перша роль в повнометражному фільмі для Елорді була невелика. Відомо, що він зіграв святого Мартіна Маріна, але роль настільки епізодична, що його не вказали у титрах. Це була п'ята частина "Піратів Карибського моря", і саме так почалася стрімка кар'єра Елорді, яку ми зараз споглядаємо.

"Будка поцілунків", 2018

Де дивитися: Netflix

У центрі шкільного ромкому героїня Ел, яка дружить з найкращим другом з народження. Серед правил, щоб попри роки залишатися близькими, є заборона на будь-які романтичні штучки Ел зі старшим братом Лі – найсексуальнішим хлопцем школи. Але щось іде не так. І перед Ел постає вибір: порушити правило заради кохання чи залишитися вірною дружбі.



Елорді грає того самого брата, про якого мріють всі дівчата. Це амплуа закріпилося за ним не лише в подальших частинах трилогії, але й у подальшій кар'єрі.

"Будка поцілунків": дивіться онлайн трейлер фільму

Серіал "Ейфорія", 2019 – 2022

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Де дивитися: Megogo

Ру навчається у старшій школі та переживає смерть батька. Через це вона підсідає на наркотики та все літо проводить в рехабі. Але, повернувшись у соціум та звичне життя, зустрічається віч-на-віч ще з іншими проблемами. Як і всі її друзі та знайомі, вона стикається з першим травматичним та складним коханням.

Ця робота стала проривом для Елорді – два сезони серіалу від HBO Max, де він грає аб'юзивного крутого хлопця. Серіал став переломною точкою для актора та відкрив йому двері у наступних проєктах Копполи та Феннелл – режисерок з ім'ям, статусом та гучними артгаузними проєктами.

"Ейфорія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Прісцилла", 2023

Де дивитися: в кіно з 11 січня

Прісцилла, живучи в маленькому містечку як звичайна школярка, знайомиться з зіркою – Елвісом Преслі. Між ними одразу спалахує пристрасть, і вони починають зустрічатися. Все доходить до серйозних кроків – Прісцилла переїжджає жити в його замок та стає маленькою принцесою короля рок-н-ролу. Але чи правда, що популярність – це те, про що вона мріяла?



Елорді вдалося поєднати в собі чоловіка-тирана та травмовану зірковою хворобою людину. Це глибока, чуттєва та складна роль, тим паче, що продюсеркою у фільмі виступила сама Прісцилла Преслі, яка контролювала та направляла Елорді, щоб той втілив такого Елвіса, яким вона його знала.

"Прісцилла": дивіться онлайн трейлер фільму

"Солтберн", 2023

Де дивитися: Amazon Prime

Нещодавній реліз другої режисерської роботи акторки Емеральд Феннелл після "Перспективної дівчини" оповідає про дружбу хлопця з меншим достатком Олівера та сина суперзаможних людей Фелікса. Вони разом навчаються в Оксфорді, а на канікули їдуть в замок родини Фелікса. Але ідеальна королівська прокрастинація закінчується трагедіями, які сплановані до дрібниць.

Вперше за свою кар'єру в Джейкоба Елорді роль не аб'юзера. Зовсім навпаки. Він ніжний, доброзичливий та завжди готовий прийти на допомогу друзям – морально чи матеріально. Чого не відняти, так це сексуальності. З цим Елорді йде крізь всю свою фільмографію.

"Солтберн": дивіться онлайн трейлер фільму