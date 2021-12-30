Який фільм став найкасовішим в Україні у 2021 році

Фінальна частина "скаженої" кінотрилогії стала найкасовішим українським релізом 2021: цьому не завадили навіть карантинні обмеження, які передбачали 50 % заповненості кінозалів. "Скажене весілля 3" зібрало в національному прокаті 28 983 764 гривні.

"Скажене весілля" стало єдиною українською кінотрилогією, до того ж – комерційно успішною. Так, перша частина зібрала в прокаті 54 918 928 гривень, друга – 41 273 985 гривень, третя – 28 983 764 гривні. Усі три кінофільми подивилися в кінотеатрах сотні тисяч українців: загалом було продано близько 745 000 квитків, а загальний бокс-офіс сягнув позначки 125 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба кінотрилогії "Скажене весілля".

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Перше "Скажене весілля" стало найкасовішим українським фільмом 2018 та посіло 11 місце серед усіх фільмів, прокат яких тривав у 2018 році (включно з голлівудськими блокбастерами), а "Скажене весілля 2" стало найкасовішим українським фільмом 2020. Усі три частини увійшли до топ-10 бокс-офісу українських фільмів за останні 6 років, посівши, відповідно, 2-е, 4-е та 8-е місця в загальнонаціональному рейтингу.

Прем’єра третьої завершальної частини запланована на 1 січня 2022 року.



Рейтинг "Скаженого весілля" / Фото пресслужби кінотрилогії

Скажений всесвіт став настільки популярним, що права на створення локальної версії було продано в Литву, а трохи згодом і в Румунію. Литовська версія "Скаженого весілля" зібрала в прокаті 776 939 доларів, закріпивши успіх кінофраншизи на міжнародній арені. Окрім того, кінотеатральний прокат 1-ї та 2-ї частин кінотрилогії проходив щонайменше в 10 країнах світу, серед яких Австралія, Польща, Чехія, США, Канада, Китай та країни Латинської Америки.

"Скажене весілля" 3: дивіться трейлер