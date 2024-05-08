Очолює рейтинг: який зараз найпопулярніший серіал на Netflix

Стрімінгова платформа Netflix щотижня публікує новий список 10 найпопулярніших серіалів серед глядачів. Протягом декількох тижнів незмінно цю десятку не покидають серіали "Джентельмени" та "Проблема 3 тіл".

Так, цього тижня на п'єдестал зійшла кіноробота "Оленя". Кіно 24 розповість, про що цей серіал, який тримає глядачів у напрузі до самого кінця.

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"Оленя"

Історія серіалу починається з того, що невдаха-комік і бармен на ім'я Донні пропонує просту чашку чаю відвідувачці на ім'я Марта. Він і гадки не мав, що цей акт доброти призведе до вихору подій.

Марта, здається, аж надто захопилася новим знайомим. Оскільки прихильність жінки до чоловіка зростає, він усвідомлює, що вона не просто закохана в нього, а одержима ним. Вона починає надсилати йому сотні електронних листів на день та навіть переслідувати його всюди.

Також по ходу серіалу глядачі дізнаються уривки з минулого Донні та травму, яку він пережив, що дає пояснення того, як він опинився на роботі в барі.

"Оленя": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви ще не встигли переглянути найрейтинговіший на сьогодні серіал на Netflix, то це ваш шанс. Приготуйтеся зануритися у перегляд серіалу, який так захопив глядачів.