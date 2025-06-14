Новий кримінальний трилер став найпопулярнішим на Netflix: чи можна подивитися його за день

Другий тиждень поспіль новий шотландський серіал підкорює глядачів в Україні та у всьому світі. Створене за мотивами серії книг данського письменника Юссі Адлера-Олсена, шоу привертає увагу глядача цікавими та захопливими справами.

Мова йде про серіал "Відділ нерозкритих справ" (Dept. Q). Кіно 24 розповість більше про сюжет та чи можна переглянути його за один день.

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Сюжет серіалу "Відділ нерозкритих справ"

У центрі сюжету – детектив Карл Морк, який працює в поліції Единбурга. Завдяки блискучому розуму йому вдавалося розкривати найскладніші справи. Але якось чоловіка спіткала трагічна ситуація, внаслідок якої напарник Карла зазнав важких травм, а інший поліціянт загинув.

Попри докори сумління, Морк повертається до роботи та стає головою новоствореного відділу нерозкритих справ – тих, що довгий час залишаються без відповідей. Разом з Карлом працює колишній сирійський поліцейський Акрам Салім, молода курсантка Роуз та напарник Карла – Джеймс Гарді, паралізований після поранення.

Команда береться розслідувати зникнення прокурорки Меррітт Лінгард. Вони заново перечитують документи, спілкуються з людьми та поступово відкривають нові важливі факти. Тоді як сам Карл починає щоразу більше розуміти самого себе і свої страхи.

"Відділ нерозкритих справ": дивіться трейлер онлайн

Чи можна подивитися за один день

"Відділ нерозкритих справ" складається з 9 епізодів, кожен з яких триває від 40 до 70 хвилин. Загальна його тривалість 7 – 8 годин.

Якщо ви переглядатимете серіал без перерв у свій вільний день, – так, його можна переглянути за один день. Якщо ж ваш графік не такий вільний, буде комфортніше розділити серіал на 2 – 3 частини.