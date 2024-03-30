Новий серіал Netflix, який можна подивитися за день

Нещодавно стрімінгова платформа Netflix представила новий серіал під назвою "Джентльмени". Він ідеально підійде тим, хто шукає коротку та захоплюючу історію, яку можна переглянути на одному диханні та протягом одного дня.

Серіал здобув значну популярність серед глядачів завдяки своїй захопливій сюжетній лінії. Кіно 24 розповість, про що саме серіал "Джентльмени", який можна переглянути за день.

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Про що нова стрічка "Джентльмени"

Жанр: кримінальна драма, комедія

Режисер: Ґай Річі

У ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто, Деніел Інгс, Джоелі Річардсон, Пітер Серафінович, Вінні Джонс, Рей Вінстон

Прем'єра: Netflix

Кількість серій: 8

Рейтинг IMDb: 8.2

Життя головного героя Едді Горнімана кардинально змінюється після смерті його батька. Успадкувавши маєток, герцогський титул і несподіваний бізнес, Едді опиняється в ситуації, де на нього точить зуб його старший брат, який і хотів отримати поважний титул.

Однак разом з отриманням спадщини Едді стикається з низкою проблем: титул не має ніякої цінності, бізнес занепадає, а співробітники влаштували бойкот.

Так, отримавши розкішний маєток, Едді дізнається, що той є частиною прибуткової канабісової мперії. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що кілька сумнівних осіб з британського кримінального світу хочуть докласти до нього руку. Аби позбавити родину цих зазіхань, Едді пробує обіграти гангстерів у їхній же грі. Та, чи вдасться це головному герою?

"Джентльмени": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви хочете переглянути цікавий та інтригуючий серіал, але при цьому не витрати тижні на перегляд, ця стрічка саме для вас. Тож приготуйте смаколики та насолоджуйтеся переглядом.