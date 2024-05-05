Попри особисті проблеми, підтримує Україну: де зараз і як змінився важкохворий Ален Делон

Ален Делон – це французько-швейцарський актор кіно та театру, кінопродюсер, сценарист і режисер. Його вважають не лише зіркою та секс-символом європейського кінематографа, але й "найкрасивішим актором кіно за всю історію".

Однак через проблеми зі здоров'ям Ален Делон завершив кар'єру кіно ще 2017 року. У 2019 році він переніс інсульт. А зараз має проблеми з найріднішими людьми. Читайте, що відбувається в житті Алена Делона та як він підтримує Україну.

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Де зараз і як живе Ален Делон

88-річна зірка не може особисто керувати своїм нерухомим майном. Замість цього, державний агент, призначений відповідно до законодавства, буде відповідати за ці та інші питання, пов'язані з медичними обстеженнями, витратами та іншими аспектами.

Зараз діти актора, які висловлювали стурбованість щодо критичного стану здоров'я батька. Зокрема, один із синів актора зазначив, що його батько невдовзі може померти. За це Ален Делон подав на нього в суд. Діти актора втратили право приймати рішення щодо його медичного обслуговування.

Сам же Ален Делон запевняє, що його прихильникам не варто хвилюватись за стан здоров'я.

Ален Делон отримав орден від Володимира Зеленського: що відомо

Президент Володимир Зеленський вручив орден "За заслуги" 88-річному Алену Делону. Рішення про відзнаку для видатної зірки французького та світового кіно було оголошено послом України у Франції Вадимом Омельченком під час трансляції на каналі TV5 Monde.

З першого дня повномасштабної війни Ален Делон багато висловлювався на підтримку України. Для нас це символ, це важливо,

– сказав Омельченко.

Ален постійно висловлює свою підтримку Україні. У вересні 2022 року він разом з французькими журналістами брав участь у розмові з Зеленським.

Зеленський зауважив, що був дуже радий спілкуванню з великим актором, якого поважають всі українці.

Ален обіцяв Зеленському відвідати Україну, як тільки з'явиться така можливість. Актор також зазначив, що якби він був на 50 років молодший, вступив би до нашої армії.