Якщо є мозок, його не промиєш, – Римма Зюбіна про колег-боягузів, які мовчать про війну

Українська актриса театру та кіно Римма Зюбіна, відома своїми ролями в "Люся Інтерн" та "Моя улюблена Страшко" розповіла про українських акторів в Росії, які не говорять про війну. Що сказала зірка – розповідаємо далі.

Зюбіна також вважає, що "скасування культури" росіян – це правильно. Про це вона повідомила у програмі "Зірковий шлях".

Україну підтримують в Голлівуді "Дуже скріпило": акторка Марина Мазепа про стосунки з коханим під час війни в Україні

Римма Зюбіна про колег-боягузів, які живуть в Росії

За словами акторки, росіян зараз справедливо хейтять у світі. Адже "відповідальність є у кожного. Усі ходили на вибори чи не ходили, чи фільтрували. Ось зараз пізно вже, пізно батенька, ходити на мітинги".

А ось українці, які проживають у Росії зараз, здебільшого мовчать або говорять нісенітниці. Акторка впевнена, що вони відчувають страх та виражають слабкість: "Це страх, це розуміння і це малодушність, я б сказала. Або ти не маєш мізків, вони промиті. Але якщо є мозок, його не промиєш. Або ти думаєш про свою кар'єру. А де вони потрібні? В Америці ми нікому, взагалі нікому не потрібні. Треба знати мову, треба там жити, народитися, розуміти, що вони навіть жартують, це частина життя. Треба вчитися у тих кіношколах, у Голлівуді така багатотисячна армія безробітних акторів, що там нікого не чекають".

Сьогодні Зюбіна розірвала відносини з усіма, які раніше були колегами, а зараз підтримують війну. Вона сказала, що вже давно перестала грати в гру "Любов та дружба". Зірка наголосила, що вважає друзями Олесю Жураківську та Віталіну Біблів, вони є українськими акторками.

Важливо Про цю війну знімуть багато фільмів, – Кондратюк продовжить роботу над серіалом "Доброволець"

В інтерв’ю "Зірковому шляху" акторка також розповіла про зйомки в російському кіно та роботу над новим проєктом вже у воєнній Україні.

Римма Зюбіна про колег-боягузів, які мовчать про війну: дивіться відео

Нещодавно українська зірка Наталка Денисенко сказала, що тим артистам-мовчунам слід заборонити виступати в нашій країні. Акторка розповіла, що писала в телеграм деяким акторкам, з якими вона знімалася, але не отримала відповіді.

Крім цього, вона зазначила, що все життя ненавидітиме усіх росіян і навчить ненавидіти своїх дітей. "Тому що це не є нація. Це просто...Я навіть не знаю, як назвати такий народ. У мене немає слів, крім нецензурної лексики", – уточнила вона.