"Всі хворіють, всі смердять": відома російська акторка зганьбила росіян і втекла до Франції

Російська актриса Яна Троянова, коли завершила зйомки в серіалі "Ольга", виїхала з Росії до Франції. Акторка має антивоєнну позицію і називає росіян неосвіченими, жебраками та алкоголіками.

Троянова народилася в Росії й жила там до жовтня 2022 року, передає 24 Канал. Після того вона поїхала на 2 дні до Стамбулу, а згодом до Франції, де й проживає зараз.

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Росіянка Яна Троянова втекла до Франції й назвала росіян жебраками

В інтерв’ю для ютуб-каналу "вДудь", Яна Троянова назвала росіян "п’яними та неосвіченими жебраками". Крім цього, вона сказала, що у Франції спілкується з українцями: "Я їм змушена розповідати. Це не секрет. Спершу Путін обкрадає цей народ так, що вони стають жебраками".

Дуже складно виживати, коли в тебе немає грошей, і дуже складно любити своїх дітей, коли змушений морочитися коло того, що поїсти й "бухнути",

– зазначила вона.

Троянова наголосила й на тому, що росіяни досі не виступили проти терористичного режиму, не мають належної освіти й неабияк зловживають алкоголем: "На ці злидні застилається пропаганда. Телевізор повністю віддався пропаганді... Люди там виживають. Я народилася на дні й знаю, як живе основна частина населення нашої країни. Це не життя, а постійна боротьба. Ти в пеклі. На сьогодні ти знайшов поїсти, а ще дітей треба до школи зібрати, а тут батьки літні. І всі хворіють, всі смердять. І все це в пеклі", – заявила акторка.

Попри свої слова, Троянова мріє повернутися до Росії й відбудовувати її. Також вона вважає, що росіяни мають відшкодувати Україні збитки та просити пробачення.

Яна Троянова в інтерв’ю з Дудем / Скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Олексія Паніна оголосили у розшук в Росії. Його хочуть заарештувати за антивоєнну позицію. "Спочатку було несподіванкою те, що на мене кримінальну справу завели, але це я пережив, переварив, але те, що я в розшуку, ще переварюю", – відверто зазначив актор.