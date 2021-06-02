Єлизавета II: найкращі кінострічки про королеву Великої Британії

Британська монархія сьогодні, 2 червня, відзначає 68 річницю з дня коронації Єлизавети ІІ. Королева Великої Британії вже давно стала справжнім символом, уявити без неї країну – дуже важко. Ця жінка, берегиня традицій, настільки яскрава, що надихнула багатьох режисерів на десятки фільмів та серіалів.

Редакція Кіно 24 обрала найкращі з них, що допомогти вам пізнати краще світ королівської родини та правління Єлизавети II.

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Нагадаємо, що Єлизавета ІІ в дитинстві навіть і не мріяла стати королевою, адже це було настільки малоймовірно, що батьки Її Величності, мабуть, і не допускали такої думки. Однак після того, як король Едуард VIII зрікся трону задля шлюбу з коханою, монархом став батько Єлизавети ІІ – Георг VI. Після його смерті у 1952 році Її Величність очолила Великої Британію. Тоді королеві було всього 25 років. З цього дня минуло 68 років, а Її Величність та вся королівська родина все більше і більше привертають увагу громадськості.

Фільми про королеву Великої Британії Єлизавету ІІ

"Коронація королеви"

1953Велика Британія7,3A Queen Is Crowned

Цей документальний історичний фільм розповідає про процес коронації королеви Єлизавети II. Фільм отримав номінацію на Оскар, Золотий глобус та премію BAFTA.

"Коронація королеви" 1953: дивіться трейлер

Серіал "Корона"

The Crown

2016 і до сьогодніВелика Британія, США8,6

Події серіалу засновані на історичних фактах, однак сюжет містить і вигадані сцени. Та це аж ніяк не шкодить рейтингу стрічки: "Корону" вважають одним із найкращих серіалів сьогодення, адже він демонструє, як Єлизавета ІІ зійшла на трон та береже одвічні традиції.

Звісно, життя монарха не обходиться без скандалів. Тому автори проєкту показали, наскільки мудро і виважено Її Величність зі своїми родичами та помічниками знаходять вихід з будь-яких ситуацій.

Серіал "Корона" 2016 – до сьогодні: дивіться трейлер

"Королева"

2006Велика Британія, Італія: 7,3The Queen

Мабуть, одним із найскладніших моментів життя британської монархії була загибель принцеси Діани. Всі знали про її непростий шлюб та стосунки з королівськими родичами. Після новин про аварію Єлизавета ІІ з внуками Гаррі та Вільямом усамітнилась у заміській резиденції та готувалась до прощання з невісткою.

Кінострічка "Королева" розповість саме про цей етап життя Букінгемського палацу та роль прем'єр-міністра Тоні Блера в інформуванні громадськості. Фільм точно не розчарує глядачів, адже майстерна гра Гелен Міррен не дає й долі сумніву, що перед вами – реальне життя королеви.

Фільм "Королева" 2006: дивіться відео

"Лондонські канікули"

2014Велика Британія, Італія: 6,5A Royal Night Out

Кінострічка "Лондонські канікули" показує життя Єлизавети ІІ та її сестри Маргарет ще до коронації. Спадкоємиці британського престолу активно допомагали військовим під час Другої світової війни. Так, Єлизавета ІІ вивчилась на механіка та лагодила автівки. Тому у 1945 році знамениті британки вирушили на площу Лондона святкувати перемогу над фашизмом. В які пригоди потрапили Єлизавета ІІ і Маргарет – глядачі дізнаються у комедії "Лондонські канікули".

"Лондонські канікули" 2014: дивіться трейлер

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"Королева світу"

2018: 6,3

Документальна кінострічка "Королева світу" стала справжньою сенсацією. Все тому, що Її Величність вкрай рідко підпускає журналістів до палацу. Однак у 2018 році вона кілька днів провела перед камерою, показавши залаштункові деталі підготування до весілля принца Гаррі та Меган Маркл, а також свої щоденні справи.

Документальна стрічка "Королева світу": дивіться відео

"Королівський коргі"

2019Бельгія: 6,3The Queen's Corgi

Це мультфільм про пригоди Рекса, найулюбленішої собаки королеви Великої Британії.

"Королівські коргі" 2019: дивіться трейлер

"Король говорить"

The King’s Speech

2010Велика Британія, США8,0

Фільм розповідає про Георга VI, який готується до очолення монархії. Єдиною його проблемою є боязнь виступати на публіці та заїкання. Допоможе майбутньому королю фахівець з нетрадиційними методами лікування. В картині можна побачити маленьку Єлизавету і її сестру.

"Король говорить" 2010: дивіться онлайн

The Queen Unseen

2021

У документальній стрічці вирішили показати, що Єлизавета ІІ – не тільки королева однієї з найвпливовіших держав світу, але й любляча дружина і мама, а також любителька природи. У фільмі показали про: