Попри війну в Україні 25 жовтня в Росії розпочався фестиваль європейського кіно. Організатором цієї події стало представництво Євросоюзу у Росії.

Про повернення фестивалю в країну-агресорку повідомляють російські ЗМІ. Ба більше, цього року його проводять під слоганом "Кіно об'єднує".

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ЄС повернув у Росію фестиваль європейського кіно

Цей фестиваль тривав у Росії протягом 15 років, але у 2022 році його скасували через повномасштабну війну, яку Росія розпочала проти України. І хоча російська агресія триває і терористи продовжують вбивати мирне населення, ЄС вирішили повернути культурну подію саме в країну-агресорку.

На фестивалі планують показати 21 фільм з країн Євросоюзу, включаючи Бельгію, Францію, Німеччину, Іспанію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Чехію, Данію та інші. Слоган цьогорічного заходу – "Кіно об'єднує!".

Цього року фестиваль має особливе значення, оскільки ми відновлюємо показ європейських фільмів після річної перерви,

– зазначив посол Європейського Союзу в Росії Роланд Галхараг.

Основна частина події відбудеться у форматі онлайн з 1 по 15 листопада, і частина фільмів буде доступна для безплатного перегляду російським глядачам.

26-й Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів не відбудеться в Україні. А все через головного організатора, Ніка Мейсона, який вирішив відновити покази в Росії. Кінокомпанія Артхаус Трафік скасувала проведення фестивалю після 16 років співпраці.