Вважала себе "бридким каченям": як за роки кар'єри змінилася Єва Лонгорія

Єва Лонгорія – відома американська акторка, режисерка та модель. Саме завдяки виконанню ролі Габріель Соліс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" вона здобула велику популярність. Також це слугувало великим стрибком у її кар'єрі.

Кіно 24 розповість, як змінилася Єва Лонгорія та чому вона вважала колись себе "бридким каченям". Також ви дізнаєтеся, чи планує вона продовжувати акторську діяльність надалі.

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Як змінилася Єва Лонгорія

Народилася Єва Лонгорія 15 березня 1975 року в місті Корпус-Крісті, що в південній частині штату Техас на узбережжі Мексиканської затоки.

В дитинстві акторка думала, що її удочерили, адже вона єдина із її 4 сестер мала темний колір волосся та була смаглявою, в той час як її сестри були світловолосі та блакитноокі.

Однак це не єдине в чому сумнівалася акторка. Єва – зірка, яка рідко коли сходить з обкладинок глянцевих журналів, вважала себе в дитинстві "бридким каченям". Про це акторка розповіла під час спілкування з інтерв'юеркою на ELLE Women in Hollywood Awards.

Я не вважала себе красунею, коли росла, тому в мене немає здорових відносин з цим, адже це слово не було про мене,

– сказала Лонгорія.

Зірка додала, що це змінилося, коли їй довелося грати сексуальних героїнь. Мовляв, саме вони додали їй упевненості.

У 2000 році Єва дебютувала в епізодичній ролі стюардеси у відомому молодіжному серіалі "Беверлі-Хіллз". Після цього в неї були лише невеликі ролі у не досить відомих проєктах, однак в 2004 році доля їй посміхнулася, яка принесла їй і успіх, і славу. Лонгорію затвердили на роль Габріель Соліс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки".



Єва Лонгорія в 1 сезоні "Відчайдушних господарок" 2004 рік / Скриншот 24 Каналу

До слова, за цю роль акторка була номінована на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у телевізійному серіалі. Незважаючи на успіх серіалу за участю Єви, подальші картини, в яких знялася акторка, не користувалися таким шаленим інтересом у глядачів, проте це не повпливало на популярність самої Лонгорії.



Єва Лонгорія у 8 сезоні "Відчайдушних господарок" 2012 рік / Скриншот 24 Каналу

Єва Лонгорія часто з'являється на обкладинках відомих журналів та знімається у численних рекламних роликах, співпрацює з відомими компаніями, серед яких косметичний бренд L'Oreal.

Акторка також є автором кулінарної книги "Кухня Єви: Готуйте з любов'ю сім'ї та друзям", яку вона випустила у 2011 році.



Книга Єви Лонгорії / Фото Amazom.com

До слова, акторка була тричі заміжня. У 2018 році Єва народила першу дитину, сина на ім'я Сантьяґо Енріке.

Чи продовжить Єва Лонгорія зніматися в Голлівуді

У квітні цього року видання Daily Mail писало, що Єва Лонгорія разом із сім'єю залишає Лос-Анджелес і переїжджає до Іспанії. Акторка та її чоловік, мексиканський бізнесмен Хосе Антоніо Бастон, вже почали перевозити речі та активно займаються продажем будинку в Беверлі-Гіллз.

"Вони хочуть виховувати сина у місці, де він буде оточений природою та красою і де його не "засмокче" весь цей голлівудський цикл", – пояснив інсайдер видання. Акторка "повністю покінчила" з Лос-Анджелесом, повідомляють джерела DailyMail.com.

Зауважимо, що цьогоріч Єві Лонгорії виповнилося 49 років, яка, однозначно, має неперевершений вигляд.

Фільмографія Єви Лонгорії