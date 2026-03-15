Зірці "Відчайдушних домогосподарок" – 51: фільми й серіали з Євою Лонгорією

Сьогодні, 15 березня, Єва Лонгорія святкує день народження. Хто б міг подумати, що цій зірці кіно уже за 50. Та попри цифри у паспорті, акторка виглядає розкішно.

У день її народження 24 Канал розповість у яких фільмах і серіалах знімалась Лонгорія.

Фільмографія Єви Лонгорії

"Відчайдушні домогосподарки", 2004 – 2012

Рейтинг IMDb: 7,6

Серіал розповідає про життя жінок, які живуть на вулиці Вістерія Лейн. Ґабріель Соліс, яку грає Єва Лонгорія, колишня модель, яка стала домогосподаркою. Вона красива, харизматична, але її внутрішній світ далеко не ідеальний: жінка бореться з подружньою монотонністю, ревнощами, бажанням бути коханою і цей список довгий.

Єва Лонгорія у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" / Кадр із серіалу

"Охоронець", 2006

Рейтинг IMDb: 6,1

Події фільму розгортаються навколо досвідченого агента Секретної служби США Піта Гаррісона, який багато років охороняє президента і першу леді. Та одного дня стає відомо про змову з метою вбивства президента США, а невдовзі вбивають одного з агентів Секретної служби.

У стрічці Єва Лонгорія грає агентку Секретної служби Джилл Марін. Вона входить до команди, яка розслідує змову проти президента та допомагає викрити зрадника.

"Занепад і падіння", 2017

Рейтинг IMDb: 6,6

Мінісеріал, який заснований на сатиричному романі Івліна Во. Події розгортаються у 1920-х роках. Пола Пенніфезера виключають з Оксфордського університету. Він змушений сам дбати про себе, тому влаштовується на посаду вчителя у валлійську школу-інтернат. Його життя поступово перетворюється на низку комічних і водночас сатиричних подій.

Єва Лонгорія у серіалі "Занепад і падіння" / Кадр із серіалу

"Земля жінок", 2024

Рейтинг IMDb: 6,3

Серіал розповідає історію трьох жінок – кожна з них переживає труднощі в особистому житті, кар'єрі та стосунках. Якось їх зводить доля і вони створюють своєрідну "спільноту підтримки", де діляться своїми страхами та переживаннями.

Єва Лонгорія грає одну з ключових ролей, а також виступає і продюсеркою проєкту.

