Актор серіалу "Голова" шокував залаштунками дубляжу інтимних сцен: "Ми просто облизуємо руку"

12 червня у світі відзначають День дубляжу. Ні для кого не секрет, що українська озвучка вважається однією з найкращих у світі кіно.

Євген Лісничий, відомий українському глядачеві завдяки ролі у серіалах "Реванш" та "Голова", також є актором дубляжу. Він знявся у свіжому випуску шоу "єПитання" та розповів свої професійні секрети та залаштунки озвучування. Читайте подробиці у матеріалі Кіно 24.

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Євген Лісничий розповів про дубляж в Україні

Євген Лісничий зазначив, що зйомка та дубляж інтимної сцени – це абсолютно різні речі. Зокрема, він поділився, що коли акторам доводиться зніматися у сцені сексу, то вони думають про все, окрім інтиму. Зазвичай веде партнер і вся цензура на ньому.

Ти маєш думати про багато речей одразу: бути незгорбленим, пам'ятати текст, стежити, на яке вухо партнерці сказати, як не перекрити світло та камеру, як закрити її груди й таке інше,

– розповідає актор.

Дубляж інтимних сцен, за словами Євгена, є простішим. Актор зізнався, що інколи це буває дуже смішно, але потім ти звикаєш і виконуєш це механічно.

Ми просто облизуємо руку. До речі, не завжди ці сцени ми дублюємо! Інколи кіностудія передає оригінальні звуки, записані тими акторами, які грали ролі. Тому в кінотеатрах ви чуєте, як стогне реальний Бред Пітт. Так записують не лише інтимні сцени, а й бійки, дихання, пробіжки,

– поділився Лісничий.

Євген каже, що йому подобається озвучувати як комедійних персонажів у мультиках, так і серйозні роботи, особливо ті, над якими потрібно добре попрацювати. Як приклад, він згадує свого персонажа Вульфа з "Володаря Перснів".

Також актор пишається своїм озвученням Елвіса з однойменної стрічки, над яким працював п'ять днів. За його словами, це було непросто, адже складно дублюються вигуки, крики, завуальовані саркастичні фрази, наприклад, адвокатів чи юристів у кіно. Він підкреслює, що для цього треба дуже постаратися.

До речі, популярна акторка Олена Лавренюк змінилась до невпізнання заради ролі. Дивіться, як вона виглядає – за посиланням.