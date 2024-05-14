Служба в ЗСУ та нова посада в театрі: де зараз ексміністр культури та актор Євген Нищук

Євген Нищук – народний артист України, провідний актор столичного театру імені Івана Франка і двічі міністр культури України. З початку повномасштабного вторгнення він захищав країну зі зброєю в руках. Крім цього нещодавно він отримав нове кадрове призначення у театрі.

Тож редакція Кіно 24 розповість детальніше про його вступ до лав ЗСУ. А також ви дізнаєтеся, яку посаду нещодавно здобув колишній міністр культури.

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Де зараз Євген Нищук

Актор Євген Нищук з перших днів вторгнення пішов до тероборони, а згодом доєднався до Збройних Сил України.

Навіть відкидаючи історію моїх громадських проявів і "майданів", я не міг бути в іншому місці. Є певна відповідальність на людях, котрих знають, на яких орієнтуються – важливо, де ті люди зараз. Я усвідомлював усю відповідальність і на другий день пішов записуватися до резерву Збройних сил України, до тероборони,

– ділився Нищук в інтерв'ю каналу "Дім".

Він розповідав, що місць не було, все було переповнено. У себе на районі він знайшов батальйон, який почав набір. На третій день чи четвертий день він уже поїхав на рубежі Стоянки та Ірпеня, до вже підірваного романівського мосту.

Спілкуючись з журналістами OBOZ.UA, він поділився, як війна змінила його. Так, актор зізнався, що став більш зібраним та більш дисциплінованим.

Нова посада

В квітні цього року стало відомо, що колишній міністр культури та нинішній голова Шевченківського комітету Євген Нищук очолив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Про це 3 квітня повідомили у соцмережах театру.

Там додали, що плани з розвитку театру та його подальшої діяльності Нищук оголосить пізніше. Крім цього, в повідомлення йшлося, що контракт між міністерством і 51-річним Євгеном Нищуком підписали на період дії воєнного стану та рік після його завершення.

Згодом український актор та захисник Євген Нищук зізнався, що переведений у запас після призначення на посаду художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Про це він розповів в інтерв'ю сайту "Радіо Культура".

Я з перших днів пішов добровольцем і був на Київщині на межі Стоянка – Ірпінь – Буча – Гостомель. Після київської кампанії поїхав на південь і там мобілізувався до ЗСУ. Два роки воював, і це, як кажуть, назавжди. Я учасник бойових дій. Зараз через певні обставини, про які не можна говорити, я переведений у запас. І переведений на ділянку "культурного десанту", скажімо так, яка теж важлива,

– уточнив Євген.

Нищук також додав, що на новій посаді він продовжить працювати зі своїми побратимами. Він зазначив, що його внесок в тому, щоб багато йшло вистав для допомоги ЗСУ.

Так, нещодавно Нищук запостив на своїй сторінці в соціальній мережі світлину, де він разом акторами Київського Національного театру імені Івана Франка виступили з концертами на Харківщині.



Нищук з колективом Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка з театрально- концертною програмою "Музи не мовчать" на Харківщині / Фото Євген Нищук

Біографія Євгена Нищука