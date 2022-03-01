Європейська кіноакадемія підтримала бойкот російського кіно

Європейська кіноакадемія, безперечно, засуджує війну та приєднується до Української кіноакадемії бойкотувати російські фільми.

Про що заявили в Європейській кіноакадемії

Європейська кіноакадемія приєдналася до масштабних глобальних санкцій, які нині діють проти Росії, і повністю підтримує заклик Української кіноакадемії бойкотувати російські фільми, як йдеться у заяві.

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Академія рішуче засуджує війну, розпочату Росією, – необхідно поважати суверенітет та територію України. Дії Путіна жахливі та абсолютно неприйнятні, і ми їх рішуче засуджуємо.

"Найбільше нас хвилює доля українців і наші серця з українською кінематографічною спільнотою. Ми повністю усвідомлюємо, що деякі наші члени борються зі зброєю в руках проти агресора. Тому Академія виключить російські фільми з-поміж претендентів на премію European Film Awards цього року, і ми підтримуємо кожен елемент бойкоту", – йдеться у заяві.

Європейська кіноакадемія залишається місцем підтримки та об'єднання всіх кінематографістів, які розділяють нашу віру в людську гідність, свободу, демократію, рівність, верховенство закону та права людини.

Як повідомила Академія, вони цінують тих сміливих кінематографістів у Росії, які протистоять цій війні. Але через жорстокий і невиправданий напад мають підтримати наших сестер і братів в Україні, чиї життя перебувають у небезпеці.

"Ми визнаємо, що ця реакція мала відбутися раніше, в останні дні, але необхідно було слідувати нашим демократичним процесам. Поки це відбувалося, Європейській кіноакадемії, паралельно та тихо працюючи за лаштунками, вдалося зібрати кошти та створити структури підтримки", – наголосили вони.

Ми повністю солідарні з народом України,

– зазначила Академія.

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