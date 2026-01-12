Як виглядають актори нового мінісеріалу "Його і її", який захопив глядачів на Netflix

8 січня 2026 року на стрімінговій платформі Netflix відбулася прем'єра нового мінісеріалу під назвою "Його та її". Це кримінальний детектив з елементами трилеру, який уже став одним із найпопулярніших на сервісі.

Відмінна акторська гра та загадковий сюжет роблять його захопливим. Тож у матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та акторів, які вже встигли закохати в себе глядачів завдяки своїй харизмі.

Хто зіграв головні ролі у серіалі "Його та її"?

Тесса Томпсон

Тесса Томпсон, яка зіграла головну роль у серіалі "Його та її", закохала в себе глядачів не лише завдяки неймовірній вроді, а й справжньому акторському таланту.

У серіалі вона втілює Анну – колишню телеведучу новин, яка травмована через важку особисту історію. Анна стає справжньою сильною жінкою з міцним внутрішнім стержнем і повертається у рідне місто, щоб розслідувати серію вбивств. Вона дуже прив'язана до міста, де виросла.

У реальному житті Тесса Томпсон – 42-річна акторка та модель. Ви також можете знати її завдяки ролям у стрічках "Світ Дикого Заходу", а також у фільмах кіновсесвіту Marvel, зокрема у "Месники: Фінал" та "Тор: Раґнарок"

Джон Бернтал

Партнером по знімальному майданчику для Тесси Томпсон став Джон Бернтал. Він зіграв у серіалі "Його та її" детектива, на ім'я Джек Гарпер. Джек працює у шерифському відділі та є колишнім чоловіком Анни. У нього також важке минуле, однак він бере на себе розслідування вбивства через особистий інтерес і підозрює у ньому свою колишню дружину. Коли ж виникає необхідність співпрацювати, вони знову і знову опиняються у конфлікті.

У реальному житті Джон Бернтал – 49-річний американський актор, який також зіграв у серіалах "Ходячі мерці" та "Карателі". За свою кар'єру він з'явився у багатьох проєктах HBO та отримав численні престижні нагороди, серед яких номінація на "Еммі", а також номінації на премії Гільдії акторів і Saturn Awards.

Також у серіалі зіграли такі актори:

Суніта Мані,

Пабло Шрайбер,

Крістал Фокс,

Марін Айрленд,

Ребекка Ріттенгаус,

Майк Пневскі,

Кріс Бауер

Про що сюжет серіалу "Його та її"?

Сюжет цього шестисерійного мінісеріалу зосереджується на Анні, яка в минулому була відомою телеведучою та професійною журналісткою. У її житті стаються події, що неймовірно сильно травмують її та змушують покинути рідних, роботу і друзів, переїхавши в абсолютно інше місце, де вона намагається усамітнитися.

"Його та її": дивіться онлайн трейлер серіалу

Однак усе змінюється, коли у її рідному містечку відбувається вбивство. Воно стає причиною, через яку Анна повертається додому. Використовуючи свої журналістські навички, вона намагається з'ясувати, що сталося. На шляху їй стає детектив Джек Гарпер, який підозрює Анну у вбивстві. Лише фінал цього шестисерійного проєкту відкриє правду про справжні мотиви Анни та розкриє загадки, над якими працює Джек.