Юля "Зайка" знялась у серіалі "Кріпосна": чарівний образ фіналістки Холостяка

Учасниця та фіналістка популярного реаліті-шоу "Холостяк-11" взяла участь у 3 сезоні серіалу "Кріпосна". Юлія Бельченко з'явиться в одному з епізодів стрічки.

Про участь в серіалі дівчина повідомила на своїй інстаграм-сторінці. За її словами, для участі у серіалі її запросили із каналу СТБ.

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Дуже сподобалася героїня Лідія Шефер у виконанні Ксенії Мішиної. Вона просто незрівнянна. Хто ж міг подумати, що коли-небудь СТБ запросить мене знятися в епізоді цього серіалу і стати частиною таких масштабних кінозйомок,

– розповіла про свої враження Юлія.

Вона також прикріпила кілька атмосферних фото зі зйомок стрічки, де постала у чарівній пишній сукні з оголеними плечима та з підібраною вгору зачіскою. Образ Юлії неймовірно личив фіналістці "Холостяка".

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