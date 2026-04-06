Актор Юрій Дяк розповів, чи бачив історії із домаганнями в університеті Карпенка-Карого
- Юрій Дяк, колишній студент і нині викладач університету Карпенка-Карого, зазначив, що в студентські роки не стикався з харасментом, але визнав, що модель викладання була формою булінгу.
- Актор розповів, що в університеті відбуваються зміни на краще, і він задоволений роботою з колегами та студентами.
Український актор Юрій Дяк сьогодні працює викладачем в університеті імені Карпенка-Карого, однак раніше він був студентом цього вишу. Нещодавно університет опинився в центрі скандалу, пов'язаного з харасментом та сексуальним насильством щодо студенток.
В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Юрій розповів, чи стикався з подібними випадками у студентські роки, а також поділився, яка ситуація в університеті зараз.
Що сказав Юрій Дяк про скандал в університеті Карпенка-Карого?
За його словами, у студентські роки він особисто не стикався з подібними випадками чи насильством. Водночас зазначив, що модель викладання, яка тоді існувала, цілком можна назвати булінгом і певною формою насильства, хоча тоді це не всі усвідомлювали.
Щодо постійного тиску – так, він був, усі виховувалися в страху. І це неприпустимо: актор не може виховуватися в страху. Він не може творити, коли йому страшно, коли він увесь час думає, що його можуть вигнати. Він мусить розуміти, через що його можуть вигнати. І це лише з професійної точки зору,
– зазнавчив актор.
Актор навів ситуацію з першого курсу, коли під час обговорення системи Станіславського у нього виникла напружена суперечка з викладачем. Тоді він серйозно хвилювався, що його можуть відрахувати, однак цього не сталося – навпаки, згодом його навіть запросили до театру.
Дяк пояснив, що це стало можливим завдяки його щирості та творчому азарту, який, на його переконання, є надзвичайно важливим для актора і має зберігатися якомога довше.
Говорячи про сьогоднішню ситуацію, він зазначив, що в університеті відбуваються зміни. За його словами, ситуація поступово має ставати кращою. Зараз актор працює викладачем, чим ділився в своєму інстаграмі.
Що розповів про викладацьку діяльність Юрій Дяк?
- Юрій Дяк розповів, що почав викладати в університеті ще у 2010 році, коли йому виповнилося 23 роки.
- У 2018-му він зробив паузу, але не поставив крапку у викладацькій діяльності.
- Торік, у 2025-му, Юрій Дяк почав працювати в університеті імені Карпенка-Карого й поділився, що в захваті від роботи з майбутньою інтелігенцією України.
- Він розповів, що має чудових колег, зокрема Ольгу Нагірняк, Ірину Дорошевську та Олександра Грекова, з якими йому доводиться працювати.
- Вони разом діляться досвідом зі студентами та обмінюються творчою енергією.