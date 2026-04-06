Актор Юрій Дяк розповів, чи бачив історії із домаганнями в університеті Карпенка-Карого

Український актор Юрій Дяк сьогодні працює викладачем в університеті імені Карпенка-Карого, однак раніше він був студентом цього вишу. Нещодавно університет опинився в центрі скандалу, пов'язаного з харасментом та сексуальним насильством щодо студенток.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Юрій розповів, чи стикався з подібними випадками у студентські роки, а також поділився, яка ситуація в університеті зараз.

Що сказав Юрій Дяк про скандал в університеті Карпенка-Карого?

За його словами, у студентські роки він особисто не стикався з подібними випадками чи насильством. Водночас зазначив, що модель викладання, яка тоді існувала, цілком можна назвати булінгом і певною формою насильства, хоча тоді це не всі усвідомлювали.

Щодо постійного тиску – так, він був, усі виховувалися в страху. І це неприпустимо: актор не може виховуватися в страху. Він не може творити, коли йому страшно, коли він увесь час думає, що його можуть вигнати. Він мусить розуміти, через що його можуть вигнати. І це лише з професійної точки зору,

– зазнавчив актор.

Актор навів ситуацію з першого курсу, коли під час обговорення системи Станіславського у нього виникла напружена суперечка з викладачем. Тоді він серйозно хвилювався, що його можуть відрахувати, однак цього не сталося – навпаки, згодом його навіть запросили до театру.

Дяк пояснив, що це стало можливим завдяки його щирості та творчому азарту, який, на його переконання, є надзвичайно важливим для актора і має зберігатися якомога довше.

Говорячи про сьогоднішню ситуацію, він зазначив, що в університеті відбуваються зміни. За його словами, ситуація поступово має ставати кращою. Зараз актор працює викладачем, чим ділився в своєму інстаграмі.

Що розповів про викладацьку діяльність Юрій Дяк?