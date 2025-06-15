Від "Обіцянки Богу" до "Окупованих": фільми й серіали з Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті

На фронті загинув талановитий Юрій Феліпенко. Йому лише нещодавно виповнилося 32 роки, та за час кар'єри актор зіграв десятки яскравих ролей у фільмах і серіалах, що відгукувалися у серцях тисяч глядачів.

У яких саме стрічках знімався Феліпенко – розповідаємо далі в матеріалі Кіно 24.

Важливо Відомий актор Юрій Феліпенко загинув на фронті

Так, одна із найпопулярніших робіт Юрія – серіал "Обіцянка Богу", який розповідає про телеведучу Стасю, котра дізнається про важку хворобу сина. Єдиний шанс на порятунок хлопчика – народити ще одну дитину від біологічного батька Марка, якого зіграв Феліпенко.

Серіал "Обіцянка Богу": дивіться трейлер онлайн

У 2023 році вийшов чотирисерійний серіал "Окуповані", заснований на реальних подіях. У центрі сюжету – життя українців на тимчасово окупованій території. У стрічці Феліпенко втілив образ Романа – чоловіка, який організовує опір у селищі, захопленому російськими військовими.

Серіал "Окуповані": дивіться трейлер онлайн

Повнометражний фільм "У справу втручається Остап Гуляй" розповідає про життя киянина Остапа, який опиняється в центрі небезпечної історії після того, як у його квартирі стається вбивство. Юрій зіграв головну роль в цій авантюрній комедії.

Фільм "У справу втручається Остап Гуляй": дивіться відео онлайн

Крім того, Феліпенко запам'ятався глядачам як молодий слідчий Андрія Потапенка з серіалів "Колір пристрасті" та продовження – "Колір помсти".

Серіал "Колір пристрасті": дивіться відео онлайн

Головні ролі Юрій також виконував у серіалах "Знайду пару коханому", "Дитина з гарантією", "Операція "Дезертир"", "Олена Прекрасна" та "Замок на піску". Ці стрічки охоплюють різні жанри – від романтики до драми.

Юрія до того ж можна побачити у другорядній ролі у фільмі "Як там Катя?", який розповідає про непросту історію лікарки швидкої допомоги Анни – матері-одиначки, що мріє про краще життя для себе та своєї 12-річної доньки Каті.

Фільм "Як там Катя?": дивіться трейлер онлайн

Також Феліпенко з'явився у драмі "Моя бабуся Фані Каплан", що розповідає про кохання однієї пари на тлі революційних подій початку 20 століття, та в багатьох інших стрічках, відтак залишив по собі яскравий слід у світі кіно і серіалів. Його талановита гра і відданість справі надовго залишаться в пам'яті глядачів.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Феліпенка. Вічна і світла пам'ять.