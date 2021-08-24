Найяскравіші ролі Юрія Горбунова в серіалах: огляд до Дня народження зірки

Україна сьогодні святкує 30 років, а Юрій Горбунов – 51 рік. У яких серіалах знявся актор, ведучий та заслужений артист України – читайте далі.

Юрій Горбунов – один із найпопулярніших зірок українського шоу-бізу. Шоумен бере активну участь у телевізійному житті. Його творчий доробок як актора налічує понад 20 кінострічок. До Дня народження зірки Редакція Кіно 24 згадала яскраві ролі Юрія Горбунова в українських серіалах.

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Останній Москаль

Сюжет

Семен Горов2 (2015 і 2016 роки)32Ігор Скрипко, Юрій Горбунов, Володимир Горянський, Назар Задніпровський та інші

Хлопець з Москви приїжджає в українське село до рідного дядька і закохується там у сільську вчительку Ксенію. Не все так просто, як здається на перший погляд, його чекають несподівані пригоди. Все ж його рідний дядько Іван тільки й мріє позбутися племінника – і він складає божевільний план.

Роль Юрія Горбунова

У цій стрічці шоумен зіграв двох персонажів: Івана Івановича Петрука та Дмитра Івановича Петрука – батька і дядька Валери. Вони близнюки.

Пам’ятаю, що була сцена, де Іван розмовляє з Валерою, і там потрібно було пустити сльозу, а ми з Ігорем дивимся один на одного і починаємо реготати. За нами регоче вся знімальна група,

– згадує зйомки Горбунов.



Юрій Горбунов у серіалі "Останній москаль" / Фото Кіноріум

Критика

У нашій країні серіал отримав не лише позитивні, а й низку негативних відгуків серед представників творчої інтелігенції. Адже, за їхніми словами, серіал показує, що "москаль" показаний у більш вигідному світлі, а українці – недалекі та неосвідчені.

Однак, за перші п’ять днів серіал на ютуб-сторінці зібрав понад 3 мільйони переглядів. У день прем’єри стрічка була топ-трендовим запитом серед українців.

"Останній Москаль. Судний день" 1 серія 2016 рік: дивіться відео

Село на мільйон

Сюжет

Бата Недич2 (2016 і 2017 роки)24Дмитро Сова, Анна Кошмал, Костянтин Войтенко, Анатолій Хостікоєв, Наталія Сумська, Тетяна Зіновенко, Юрій Горбунов та інші

Серіал є адаптацією хорватського формату Kud Puklo Da Puklo. Від оригіналу творці стрічки зберегли тільки сюжетну лінію. У центрі подій – село Куляби нібито на Тернопільщині (насправді села немає), де триває серйозна боротьба за мільйон! Однак, ми знаємо село Дуляби – на Полтавщині.

Роль Юрія Горбунова

Юрій Горбунов зіграв священника Любомира. Він допомагає людям своїми мудрими порадами.

У "Селі на мільйон", можна сказати, у мене роль "третейського судді". Мій герой не претендує на мільйон. Навпаки, у отця Любомира є мета: зробити так, щоб цей мільйон дістався тому, хто заслуговує,

– ділиться Юрій.



Юрій Горбунов у серіалі "Село на мільйон" / Фото 1+1

Критика

Тернополяни зокрема неоднозначно сприймають кінострічку, адже, вважають, що автори показали не справжнє життя селян.

"Село на мільйон" 2 сезон 1 серія 2017 рік: дивіться відео

Великі Вуйки

Режисери: Мітя Шмурак, Дмитро Маніфест

Кількість сезонів: 2 ( 2015 і 2020 роки)

Кількість серій: 32

У головних ролях: Володимир Горянський, Назар Задніпровський, Юрій Горбунов, Володимир Ніколаєнко, Лілія Ребрик, Наталія Корецька, Катерина Кухар, Михайло Поплавський, Надія Мейхер

Сюжет

Серіал є спін-офом комедії "Останній москаль" і показує життя гуцулів в селі Великі Вуйки. Вони переїжджають до Києва і потрапляють у захопливі та кумедні столичні пригоди. Комедію переглянули майже 10 мільйонів українців.

Роль Юрія Горбунова

Юрій Горбунов у серіалі зіграв головну роль Івана Івановича Петрука – столяра села. Окрім того, український шоумен став креативним продюсером стрічки.

Коли ти займаєшся роботою, яка подобається, коли ти в колективі людей, які отри­мують задоволення від того, що роблять, і всі у гарному гуморі, то робота перетворюється на відпочинок,

– ділиться шоумен.



Головні герої серіалу "Великі вуйки" / Фото Кіноріум

Критика кінострічки

Серіал ще під час його трансляції розкритикували за сценарій, висміювання жителів села та "відсталість гуцулів на тлі багатоликої столиці…", а також паразитування на комедіях радянського режисера Леоніда Гайдая. При цьому причиною називають відсутність "стрижневого конфлікту, на якому тримається драматургія будь-якого серіалу".

"Великі вуйки" 2 сезон 1 серія 2020 рік: дивіться відео