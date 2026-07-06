Забутий горор 20-річної давнини раптово увірвався в топ Netflix і зводить глядачів з розуму

Кінострічка двадцятирічної давнини, про яку вже встигли забути, повернулася на екрани та влаштувала справжній переполох серед глядачів. Моторошні кадри та несподіваний сюжет змусили тисячі людей знову переживати гострі відчуття.

Популярний стрімінговий сервіс Netflix знову довів, що старе кіно може пережити неймовірний ренесанс, підірвавши світові чарти. Як повідомляє британське видання Mirror, забутий екшн-горор 2005 року під назвою "Печера" (The Cave) після нещодавнього додавання на платформу миттєво злетів на третю сходинку за переглядами у Великій Британії, поступившись лише гучним новинкам "Енола Холмс 3" та "Голосові повідомлення для Ізабель".



Кадр із фільму "Печера" / Фото imdb

Про що сюжет фільму "Печера"

Сюжет стрічки розгортається навколо групи професійних дайверів, які вирушають досліджувати таємничі руїни в Румунії, проте опиняються у пастці глибоко під землею. Ситуація стає смертельно небезпечною, коли на героїв починають полювати моторошні підземні істоти. Глядачі у захваті від зіркового касту, адже у фільмі знялися Коул Гаузер, зірка "Гри престолів" Ліна Хіді, Пайпер Перабо та Деніел Де Кім. Користувачі мережі активно порівнюють картину з культовими стрічками "Спуск", "Чужий" та фантастичним екшеном Віна Дізеля "Цілковита пітьма".



Акторський склад екшн-горору "Печера" / Фото imdb

Кіномани буквально засипали соцмережі емоційними відгуками, називаючи фільм незаслужено забутим шедевром.

Цей фільм заслуговує на визнання, як і люди, які його створили,

– пише один із шанувальників.

Інший глядач детально розібрав переваги картини, зазначивши, що у цьому фільмі було практично все, що потрібно для успішного екшену. На його думку, зйомка та декорації виконані дуже красиво, а акторський склад був веселим і різноманітним. Особливо він відзначив Коула Гаузера, який був дуже напруженим і чарівним та чудово витягнув фільм, де було повно саспенсу, жахів, пригод, монстрів та спецефектів.



Моторошні підземні істоти у фільмі "Печера" / Фото Mirror

Попри те, що свого часу критики поставилися до стрічки прохолодно, сучасні глядачі вважають її ідеальним варіантом для вечірнього перегляду. Один із користувачів зізнався, що шукав інший фільм, але випадково натрапив на цей шедевр.

Хотів увімкнути якийсь комфортний горор на тлі під час роботи в дощовий день і шукав "Спуск" на Netflix. Його там не було, тому натомість подивився рекомендовану "Печеру". Це було чудово у стилі "вау, це так жахливо". Я думаю про це як про версію "Спуску" у стилі бойз-бенду. Хоча з чудовим поворотом, який ти бачиш заздалегідь,

– поділився враженнями глядач.

Багато хто погодився з такою оцінкою, а один із фанатів навіть заявив, що ключова репліка з фільму в'їлася в пам'ять на 19 років, резюмувавши, що це дуже хороший екшн-хорор, який він дивився кілька разів за ці роки, і картина ніколи не розчаровує.