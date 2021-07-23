Мережу вразили дві кумедні сцени від банди лиходіїв із "Загону самогубців: Місія навиліт"
Джерело:твітер Harley Quinn
У твітері Харлі Квінн поділилася двома новими фрагментами із фільму "Загін самогубців: Місія навиліт". В Україні фільм вийде в прокат 5 серпня. Що показали в епізодах – дивіться в матеріалі Кіно 24.
У обидвох роликах глядачі побачать гумор від лиходіїв. У першому – загін планує порятунок Харлі Квінн, а в другій – кумедна ситуація з Королем Акулою.
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Загін самогубців повинен був замаскуватися під туристів, а Король Акула намагається домовитися про те, щоб йому дозволили надіти тільки фейкові вуса.
Акторський склад:
- Марґо Роббі;
- Ідріс Ельба;
- Джон Сіна;
- Юель Кіннаман;
- Джай Кортні;
- Пітер Капальді;
- Девід Дастмалчіан;
- Даніела Мельхіор;
- Майкл Рукер та інші.
"Загін самогубців: Місія навиліт" сюжет фільму
Приречених на довічне ув'язнення злочинців відправлять на нове завдання – в якусь американську республіку, де панує місцевий диктатор. Загін висадять на віддалений острів, який кишить ворогами та проблемами. Але напруги між персонажами вистачатиме і без додаткових зовнішніх чинників.
Прем'єра стрічки запланована на 5 серпня 2021 року. Фільм йтиме як і у кінотеатрах, так і на стрімінговій платформі HBO Max.