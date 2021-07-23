Мережу вразили дві кумедні сцени від банди лиходіїв із "Загону самогубців: Місія навиліт"

У твітері Харлі Квінн поділилася двома новими фрагментами із фільму "Загін самогубців: Місія навиліт". В Україні фільм вийде в прокат 5 серпня. Що показали в епізодах – дивіться в матеріалі Кіно 24.

У обидвох роликах глядачі побачать гумор від лиходіїв. У першому – загін планує порятунок Харлі Квінн, а в другій – кумедна ситуація з Королем Акулою.

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Загін самогубців повинен був замаскуватися під туристів, а Король Акула намагається домовитися про те, щоб йому дозволили надіти тільки фейкові вуса.

Акторський склад:

Марґо Роббі;

Ідріс Ельба;

Джон Сіна;

Юель Кіннаман;

Джай Кортні;

Пітер Капальді;

Девід Дастмалчіан;

Даніела Мельхіор;

Майкл Рукер та інші.

"Загін самогубців: Місія навиліт" сюжет фільму

Приречених на довічне ув'язнення злочинців відправлять на нове завдання – в якусь американську республіку, де панує місцевий диктатор. Загін висадять на віддалений острів, який кишить ворогами та проблемами. Але напруги між персонажами вистачатиме і без додаткових зовнішніх чинників.

Прем'єра стрічки запланована на 5 серпня 2021 року. Фільм йтиме як і у кінотеатрах, так і на стрімінговій платформі HBO Max.