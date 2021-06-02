Заглянути за лаштунки серіалу "Локі": мережу вразило нове відео

В мережі показали ефектні сцени серіалу "Локі", а також відео про те, як автори проєкту і головні герої коментують стрічку.

Прем’єра серіалу Локі відбудеться 9 червня 2021 року на стрімінговій платформі Disney+. Серіал стане третім у 4 фазі кіновсесвіту Marvel та вийде після завершення проєкту "Сокіл і Зимовий солдат".

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Том Гіддлстон та автори проєкту за кадром серіалу "Локі": дивіться відео

Що відомо про сюжет "Локі"

Стрічка складатиметься з 6 серій. Відомо, що події серіалу "Локі" розвиватимуться після "Месників: Завершення". Брату Тора вдається втекти, захопивши Тесеракт. Завдяки реліквії Локі створив нову часову лінію, після чого й потрапив у в'язницю Управління тимчасовими змінами.