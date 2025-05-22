Найпопулярніший кримінальний бойовик на Netflix, який тримає в напрузі до фінальних титрів

Адреналін, екшн, емоції – усе це обожнюють глядачі по всьому світу. На стримінговій платформі Netflix зараз можна переглянути бойовик "Загублена куля".

Це цікавий фільм у неспішній манері – ідеальний для того, щоб відпочити від буденності. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет.

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Про що сюжет кримінального бойовика "Загублена куля"

Ця стрічка – одна з найпопулярніших на Netflix сьогодні. У центрі сюжету кримінального бойовика – Ліно, який у рандомний день вирішує провернути злочин: разом зі своїм молодшим братом він планує пограбування магазину. У визначений час брати починають діяти, однак все йде не за планом.

Під час втечі Ліно, перебуваючи за кермом невеличкого автомобіля, якимось дивом пробиває чотири бетонні стіни. Очікувано – пограбування провалюється.

"Загублена куля": дивіться онлайн трейлер фільму

Молодшому братові вдається зникнути, а от Ліно опиняється в пастці: ремінь безпеки заклинило, і він не може вибратися з авто. Невдовзі його затримує комісар Шара.

Та на цьому проблеми Ліно лише починаються – далі на нього чекає ще складніше випробування, у якому доведеться не просто тікати, а й доводити свою невинуватість у значно серйознішому злочині.

Якщо вам не до смаку бойовики, то ми зібрали 10 найпопулярніших фільмів, які стали фаворитами українців на платформі Netflix.