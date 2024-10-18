Універсальний актор: 4 найкращі фільми з Заком Ефроном

Знаменитий американський актор Зак Ефрон дебютував у кіно, з'явившись в одному з епізодів серіалу "Світляк". Ця роль допомогла йому прокласти шлях в акторську кар'єру. Найбільше він запам'ятався головною роллю у мюзиклі Disney, після якого здобув шалену популярність.

На початку своєї кар'єри Зак Ефрон з'являвся у комедійних фільмах та серіалах, але від нульових дотепер він пройшов трансформацію та проявився як серйозний драматичний актор. Це довело, що він може бути універсальним гравцем у кіно. Сьогодні, 18 жовтня, Зак Ефрон святкує день народження – йому виповнилось 37 років. Кіно 24 розповість про одні з найкращих фільмів з актором.

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"Залізний кіготь"

Біографічна спортивна драма розповідає про реальну династію професійних борців фон Еріх – батька та його 5 синів, які займаються реслінгом. У 80-х вони були на піку популярності, але нещастя обірвало їхній тріумф.



Зак Ефрон у кіно / Кадр з фільму

Це трансформаційний фільм для Ефрона – він повинен був багато тренуватися та набрати вагу, щоб постати у формі спортсмена у важкій вазі. Актор втілив роль Кевіна, другого сина Фріца фон Еріха.

"Шкільний мюзикл"

Один з найбільш успішних мюзиклів Disney розповідає про двох студентів середньої школи, які вирішують прослухатися для музичного мюзиклу у своїй школі. Друзі не вірять у їхній талант. Трой, який є капітаном команди по баскетболу, потрібен своїм гравцям, а відмінницю Габріеллу чекають олімпіади. Але вони продовжують йти до своєї мети.



Зак Ефрон у кіно / Кадр з фільму

Зак Ефрон зіграв головну роль найпопулярнішого хлопця у школі та капітана баскетбольної команди. Ця роль поклала початок кар’єрі Ефрона та зробила його відомим.

"Лак для волосся"

Події відбуваються у Балтиморі, у 1962 році. Фільм розповідає про дівчину-підлітка Трейсі Тернблад, яка мріє танцювати у місцевій телевізійній танцювальній програмі "Шоу Корні Коллінза". Дівчина отримує роль у шоу та миттєво стає знаменитістю.



Зак Ефрон у кіно / Кадр з фільму

Зак Ефрон зіграв Лінка Ларкіна – одного з танцівників шоу, завдяки якому Трейсі потрапляє на телебачення. У мюзиклі він показав не лише свої акторські здібності, але й музичні та вокальні.

"Сусіди"

Фільм розповідає про молоду сім'ю Раднесів – Мака та Келлі, які переїжджають у новий будинок з новонародженою донечкою. Тим часом по сусідству оселяються студенти. Раднери терплять витівки юнаків та їхні вечірки, але одного разу їхній терпець уривається.



Зак Ефрон у кіно / Кадр з фільму

Зак Ефрон зіграв студента Тедді Сандерса, який міг відверто дратувати. Але це лиш означає, що він вдало виконав свою роботу як актор.