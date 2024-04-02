Кіно 24 підготувало цікавий український серіал, який ви зможете подивитися за один день. Тому приготуйте собі запашної кави і вмикайте серіал – буде цікаво!

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"Закохай мене, якщо зможеш"

За сюжетом, головний герой серіалу вирішує підзаробити, заснувавши прибутковий, але сумнівно легальний бізнес. Перевтілившись у чаклуна, він пропонує клієнтам вирішувати найрізноманітніші проблеми: від пошуку зниклих людей до викриття невірних партнерів на гарячому, і навіть обіцяє "повернути удачу" певним особам.

Попит на його послуги стрімко зростає, але його успіх привертає увагу журналістки Елі, відомої своїми викриттями фальшивих магів. Щоб уникнути викриття, головний герой мусить розробити нестандартну стратегію.

"Закохай мене, якщо зможеш": дивіться онлайн трейлер серіалу

Стрічка захоплює цікавим сюжетом та талановитою грою акторів. Тож якщо ви захочете подивитися захоплюючий український серіал, то вмикайте "Закохай мене, якщо можеш" і насолоджуйтеся переглядом.