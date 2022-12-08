Фільм про збитий росіянами MH17 покажуть на фестивалі "Санденс": чому це важливо для України

Фільм "Залізні метелики" українського режисера Романа Любого представлять на головному кінофестивалі США "Санденс" у січні 2023 року. Це важливий крок для української кіноіндустрії та документації злочинів у Росії, адже у Європі вже 8 років триває слідство щодо збитого боїнга MH17.

Документальний фільм "Залізні метелики" покажуть у конкурсній секції World Cinema Documentary Competition на американському фестивалі. У ньому українець досліджує обставини збиття літака MH17, риторику російських пропагандистів навколо цієї події та реакцію світової спільноти на цей злочин.

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Кінофестиваль "Санденс" (Sundance Film Festival) – головний кінофестиваль незалежного кіно у США. З моменту заснування у 1981 році тут відбулися прем'єри фільмів Мартіна Скорсезе, Крістофера Нолана, братів Коенів та інших. Показ тут може відкрити для фільму дорогу в американський прокат та стати першою сходинкою на шляху до Оскара.

Над фільмом працювали кінооб'єднання "Вавилон’13" у копродукції з TRIMAFILM та RBB/ARTE з Німеччини. Роман Любий каже, що цей фільм присвячений усім пасажирам і екіпажу рейсу MH17 та всім жертвам російської агресії проти України.

Це наша реакція на непокаране вбивство 298 громадян різних країн і континентів, яке було скоєне у нас вдома і ми не могли не висловитись. Це наша відповідь вбивцям і брехунам від нас як від громадян України і як громадян Світу,

– зазначив режисер.



Кадр з фільму "Залізні метелики" / Фото пресслужби

Продюсер стрічки Андрій Котляр додав, що участь у фестивалі – це великий крок для команди "Вавилонʼ13" та можливість донести до міжнародної аудиторії усю правду про російську пропаганду, "яка у цьому фільмі розкладається на молекули, показуючи її справжньо сутність". Він сподівається, що після перегляду кінострічки американці та інші гості "Санденсу" зрозуміють, як побудована та працює російська пропаганда, а їхній фільм стане потужним елементом культурної дипломатії

"Роман Любий має унікальний голос та свій артистичний стиль, тож я пишаюся, що він матиме світову прем'єру роботи, в яку вкладався останні кілька років, саме на цьому фестивалі. І це почесно для усієї команди, яка стоїть поруч з ним", – пояснив продюсер. Окрім нього, продюсерами стрічки стали Володимир Тихий, Давід Лехмер, Ізабель Бертолон і Тріні Гьотце.

Українським дистриб’ютором стрічки стала кінокомпанія "Артхаус Трафік", а в український прокат фільм вийде у липні 2023 року.

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