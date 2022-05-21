Замість Джонні Деппа: Марго Роббі може з’явитися у нових "Піратах Карибського моря"

Австралійська акторка Марго Роббі, яка знялася у драмі Мартіна Скорсезе "Вовк із Волл-стріт" та у супербойовику "Загін самогубців", може зіграти головну роль у новому фільмі "Пірати Карибського моря".

Марго Роббі може зіграти у нових "Піратах Карибського моря"

В інтерв’ю журналу The Sunday Times продюсер піратської саги Джеррі Брукхаймер розповів, що на цю мить готові аж два сценарії продовження "Піратів Карибського моря". В одному з них головною героїнею є Марго Роббі. Сьогодні з нею ведуть переговори. Однак, який сценарій буде у новому фільмі – до кінця невідомо, передає 24 канал.

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До речі, сам автор не виключає можливості, що у фільм компанії Disney повернеться і сам Джонні Депп. "Майбутнє ще не вирішено", – сказав він.

За словами продюсера, нова частина фільму не стане спінофом, вона відрізнятиметься від своїх приквелів і розповість нову історію про піратів.

Що варто знати про Марго Роббі та Джонні Деппа

, раніше Депп говорив, що він не повернеться до ролі Джека Горобця.

Марго Роббі – австралійська акторка, яка після переїзду в США, знялася спершу в серіалі "Пен Амерікан", а пізніше дебютувала у ромкомі Річарда Кертіса "Коханий з майбутнього" та у біографічній драмі Мартіна Скорсезе "Вовк із Волл-стріт".

Цікавою її роботою є роль Гарлі Квін у супербойовику "Загін самогубців" та "Хижі плашки". Крім цього, у 2016 році Марго зіграла Джейн Портер в пригодницькому фільмі "Легенда про Тарзана".



Марго Роббі у ролі Гарлі Квін / Скриншот з фільму "Загін самогубців"

Як відомо, американський актор Джонні Депп продовжує судитись з австралійською акторкою Ембер Герд після двох років шлюбу. Він подав на неї в суд щодо наклепу за статтю в про домашнє насильство, за яку вимагає 50 мільйонів доларів.

Сама ж Герд подала зустрічний позов на 100 мільйонів доларів, звинувачуючи Деппа у наклепі з метою зруйнувати її кар'єру.

Нещодавно актриса Єва Грін підтримала Деппа, зазначивши в інстаграмі, що він ще "відкриє світові своє добре ім'я та чудове серце, і його життя, і життя його сім'ї стане кращим, ніж будь-коли".



Джоні Депп у судді / Фото Marca

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Що відомо про франшизу "Пірати Карибського моря"

Пригодницька франшиза розпочала свою історію у 2003 році з першим фільмом, який називався "Прокляття Чорної Перлини". Згодом, у 2006 та 2007 роках, вийшли друга і третя частини "Піратів Карибського моря" – "Скриня мерця" і "На краю світу". Ті зйомки були найдорожчими в історії кінематографа.

Через чотири роки, у 2011 році, вийшла наступна частина франшизи – "На дивних берегах". У травні 2017 року з’явилася п'ята – "Помста Салазара".

Пригодницькі фільми здобули велику популярність в Україні. Зокрема "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" був другим фільмом після мультфільму "Тачки", який глядачі тоді змогли подивитися у вітчизняних кінотеатрах українською мовою.

Цікаво, що головні ролі дублювали:

Олег "Фагот" Михайлюта (Джека Спарроу):

заслужений артист України Остап Ступка (Віла Тернера):

молода акторка Інна Бєлікова (Елізабет Свонн);

народний артист України Богдан Ступка (батька Віла Тернера).

"Пірати Карибського моря: Помста Салазара": дивіться трейлер до фільму