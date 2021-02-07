Засновано на реальних подіях: порівняльні фото справжніх людей та акторів, які їх грали

Історії з фільмів надихають особливо, якщо вони засновані на реальних подіях. Однак фільми, історії яких взяті з реального життя, є одними з найскладніших для створення.

Одним з найважливіших елементів гарної інтерпретації є правильний підбір головного героя. Чим більше актор візуально подібний до реальної людини, тим більше шансів, що глядач зануриться в атмосферу фільму.

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Видання зібрало деякі реальні історії, які режисери та сценаристи з часом адаптували для глядачів. А також акторів, які з успіхом зіграли свої ролі.

Реальні люди та актори, які їх зіграли

Леонард Сеппала, якого зіграв Віллем Дафо – "Тоґо" (2019)

У фільмі розповідають історію про Леонарда Сеппалу та його їздових собак.

У містечку Ном, що на Алясці, спалахнула дифтерія. Тож Сеппала зі своїм їздовим собакою та вірним другом Тоґо вирушив за ліками, оскільки не було іншого способу їх отримати.

Він не один відправився у подорож. За ліками вирушили понад 150 собак та кілька водіїв. Багато їздових собак, на жаль, загинули через мороз.

Сепалла і Тоґо подолали одну з найнебезпечніших подорожей.



Як виглядав герой насправді та як він виглядав у фільмі / Фото boredpanda

Йоссі Гінзберг, якого зіграв Даніел Редкліфф – "Джунглі" (2017)

Фільм "Джунглі" розповідає про виживання в тропічних лісах Амазонки Йосефа (Йоссі) Гінзберга.

Він був слабким і голодним, але все одно рухався далі, аби вижити. Він використовував отруту вогняних мурах, укуси яких додавали йому адреналіну. Аби впоратись з самотністю, чоловік навіть уявляв жінку-компаньйонку.



Як виглядав герой насправді та як він виглядав у фільмі / Фото boredpanda

Крістофер Маккендлесс, якого зіграв Емілі Гірш – "Тепер я йду у дику далечінь" (2007)

Біографічний фільм розповідає про мандрівника Крістофера МакКендлесса та його останні дні, які він провів у самотності в дикій пустелі.

МакКендлесс присвятив своє життя подорожам, мандруючи по всій країні майже без грошей. Опинившись на Алясці, він оселився у старому занедбаному автобусі. Це історична суперечлива фігура – одні шанують його за принципи, а інші критикують за саморуйнування.



Як виглядав герой насправді та як він виглядав у фільмі / Фото boredpanda

Г'ю Гласс, якого зіграв Леонардо Ді Капріо – "Легенда Г'ю Гласса" (2015)

Це історія помсти, яка заснована на романі про життя американського прикордонника, що жив у 19 столітті. Фільм, напевно, прикрасив деякі моменти життя Гласса, але одне таки правда – він дійсно подолав велику відстань, приблизно 322 – 483 кілометрів. І при цьому був серйозно поранений. Про напад ведмедя теж правда, але у фільмі занадто багато про помсту. Деякі джерела припускають, що справжній Гласс насправді пробачив тим, хто залишив його в пустелі.



Як виглядав герой насправді та як він виглядав у фільмі / Фото boredpanda

Генріх Харрер, який зіграв Бред Пітт – "7 років у Тибеті" (1997)

"7 років у Тибеті" – це фільм про досвід австрійського альпініста Генріха Харрера. Вплив Тибету на чоловіка виявився значним. Харрер написав 20 книг про свої пригоди.

Деякі з них, враховуючи фотографії, вважаються одними з найкращих свідчень традиційної тибетської культури. Також Харрер заснував музей про Тибет в Австрії та зняв близько 40 документальних фільмів.

Як виглядав герой насправді та як він виглядав у фільмі / Фото boredpanda

Шеріл Стрейд, яку зіграла Різ Візерспун – "Дика" (2014).

Це екранізація книги самої Шеріл. Вона відправилась у сольну пішохідну подорож та пройшла загалом 1100 миль за 94 дні. Поїздка повинна була допомогти дівчині впоратися зі смертю матері. Але насправді Шеріл отримала ще декілька практичних знань.



Як виглядала героїня насправді та як вона виглядала у фільмі / Фото boredpanda

Тамі Олдхам-Ашкрафт, яку зіграла Шейлін Вудлі в "У полоні стихії" (2018)

У фільмі "У полоні стихії" описується історія виживання Тамі Олдхам, яка намагалася врятувати себе та свого нареченого після того, як вони потрапили в катастрофічний ураган під час подорожі на яхті.

Тамі Олдхем мала певний досвід вітрильного спорту, але ураган 4 категорії розбив її човен, а сама вона пробула без свідомості протягом 27 годин. Потім їй довелося полагодити понівечений човен, створити імпровізоване вітрило, а потім покладатися лише на годинник і секстант, аби дістатися до найближчого узбережжя, яким були Гаваї.



Як виглядала героїня насправді та як вона виглядала у фільмі / Фото boredpanda

Арон Ралстон, якого виконав Джеймс Франко у "127 годин" (2010)

Фільм розповідає про трагічний випадок, коли під час своєї альпіністської подорожі Арон Ралстон пішов на рішучі заходи, щоб вижити. Сам Аро розповів, логіка і маніакальний стан душі допомогли йому відрізати кінцівку.



Як виглядав герой насправді та як він виглядав у фільмі / Фото boredpanda

Дональд Кроухерст, якого зіграв Колін Ферт у стрічці "Милосердя" (2017)

Фільм "Милосердя" (2017) розповідає історію Дональда Кроухерста, моряка-любителя, який взяв участь у професійній кругосвітній гонитві яхт, аби забезпечити фінансове майбутнє для своєї родини.



Як виглядав герой насправді та як він виглядав у фільмі / Фото boredpanda

Френк Валлелонга, якого зіграв Вігго Мортенсен у "Зеленій книзі" (2018)

"Зелена книга" натхненна справжньою історією про піаніста Дона Ширлі та його водія-охоронця Френка Валлелонгу.

Ця історія, як і фільм, є політично та соціально напруженою. Але разом з тим вона розповідає, як робочі стосунки перетворилися на дружбу. А Валлелонга навіть розпочав акторську кар'єру. Ви могли бачити його у стрічці "Клан сопрано" та інших культових фільмах.



Як виглядав герой насправді та як він виглядав у фільмі / Фото boredpanda

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Дон Ширлі, якого зіграв Магершала Алі в "Зеленій книзі" (2018)

Дон Ширлі був талановитим музикантом, який у 1962 році вирушив гастролювати на Південь США, попри політичну та соціальну напруженість у тих краях. Сценарій фільму заснований більше на переказах Валлелонги, що спричинило деякі суперечки з сім'єю Ширлі.

Коли Ширлі був ще живий, він не хотів, щоб про нього знімали фільм, тож Валлелонга просив сценаристів поважати це. До самої смерті Ширлі був відданий музиці, виступаючи у великих залах.



Як виглядав герой насправді та як він виглядав у фільмі / Фото boredpanda

Нандо Паррадо, якого зіграв Ітан Хоук у фільмі "Живий" (1993)

Це біографічна драма про виживання Фернандо "Нандо" Селера Паррадо Долґей, який вижив в авіакатастрофі в Андах і перетнув гори, аби отримати допомогу. Паррадо був у літаку разом зі своєю матір'ю і маленькою сестрою, і обох він втратив під час катастрофи.

Впродовж двох місяців 16 людей, що вижили, сподівались на порятунок. Аби дожити до цього моменту, вони вживали у їжу померлий людей. Врешті-решт було вирішено, що 10-денний похід горами вартий ризику.



Як виглядав герой насправді та як він виглядав у фільмі / Фото boredpanda