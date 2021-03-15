Зйомки нового "Бетмена" завершились: промовисте фото

У Великій Британії завершились зйомки нового "Бетмена" з Робертом Паттінсоном у головній ролі. Режисер Метт Рівз опублікував фото, зроблене в останній день.

Кадри він розмістив у своєму блозі, викликавши захват у прихильників. На фото, зробленому в останній знімальний день "Бетмена", можна побачити запаковану хлопавку та інші особисті речі Метта Рівза, що означало – створення фільму офіційно завершилось. Надалі стрічка перейде на стадію монтажу.

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Новий "Бетмен": що відомо про фільм

Зйомки нового "Бетмена" тривали з січня 2020 року. Через пандемію коронавірусу створення фільму кілька разів зупинялось, через що у ЗМІ припускали, що прем'єра цієї новинки кіно відбудеться із запізненням. За останніми даними, фільм Метта Рівза планують презентувати у березні 2022 року. Очікується, що невдовзі розпочнуться зйомки інших частин трилогії.

Новий "Бетмен" буде інакшим, аніж попередні проєкти DC Comics. Стрічка матиме детективну сюжетну лінію, а Ґотем сколихне серія загадкових злочинів. Брюс Вейн візьметься за розслідування та почне розкривати таємниці кримінального світу міста. І в пошуках відповідей на власні питання він не матиме співчуття до злочинців.

"Це детектив, загадка, в ній, звичайно, є історія, яка неймовірно приватна для нього. Він – зростаюча легенда, і злочинці його бояться. Він ще не символ надії, те, з чим йому доводиться мати справу, – це як він сприймається… Що було захоплюючим для мене, так це не створення історії, а то, що Бетмен робить помилки, зростає і зазнає поразки, і виявляє героїзм таким чином", – говорив Метт Рівз журналу People.

Головні ролі у фільмі отримають:

Роберт Паттінсон – Брюс Вейн, Бетмен

Зої Кравіц – Жінка-кішка

Пол Дано – Загадник

Колін Фаррелл – Пінгвін

Джеффрі Райт – Джин Гордон

Енді Серкіс – Альфред

Джон Тортуррро – Кармайн Фіальконе

Пітер Сарсгаард

Баррі Кеоган

Частина персонажів нового "Бетмена" з'явилась у першому трейлері, який зірвав мережу у серпні 2020 року.

"Бетмен": дивіться трейлер