В Україні завершились зйомки фільму "Памфір": колоритні фото

Зйомки нового українського фільму "Памфір" завершились. З якими труднощами стикнулась знімальна команда та чого очікувати від цієї новинки кіно – читайте у матеріалі.

Зйомки фільму "Памфір" відбувались із жовтня 2020 року. Для створення стрічки обрали локації в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, відтак перед глядачами розгорнуться колоритні краєвиди. Наразі у мережі з'явились перші фото зі зйомок "Памфіру", що стане повнометражним дебютом режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

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"Памфір": сюжет фільму і фото

Стрічка розкаже історію чоловіка, якого з легкістю можна назвати взірцевим сім'янином. Однак на головного героя чекатимуть чималі випробування, а заради своїх рідних він змушений буде звернути з чесного шляху.

Більше деталей сюжету "Памфіру" автори поки не розсекречують. Водночас відомо, що ідея Дмитра Сухолитког-Собчука підкорила не тільки Держкіно, але й міжнародних інвесторів. Відтак стрічка вийде на великі екрани за підтримки України, Франції, Польщі та Чилі.

Завершились зйомки фільму "Памфір" / Фото Держкіно

Які труднощі виникали під час зйомок "Памфір"

Створення фільму "Памфір" відбувалось в умовах карантину, тому автори стрічки зіткнулись з багатьма труднощами. Продюсерка фільму Олександра Костіна розповіла, що потрібно було враховувати не тільки обмеження локдауну, але й погодні сюрпризи.

"Проведення підготовки та зйомки фільму в умовах 2 жорстких локдаунів та аномальних природних явищ, коли в жовтні випадає сніг, а в січні його навпаки неможливо знайти, стали випробуванням, яке завдяки чудовій, професійній команді та надійним партнерам нам вдалось з успіхом пройти", – поділилась Олександра Костіна.

Актори фільму "Памфір"

Кастинги до цього українського проєкту тривали понад 2 роки. Зрештою у фільмі "Памфір" зіграли:

Олександр Яцентюк

Соломія Кирилова

Станіслав Потяк

Мирослав Маковійчук

Олена Хохлаткіна

Іван Шаран

Олександр Ярема

Римма Зюбіна

Андрій Кирильчук

Петро Чичук

Галина Свята

Георгій Поволоцький

Олексій Лейбюк

Зіновій Симчич

​Окрім цього, до зйомок фільму "Памфір" залучали місцеве населення Прикарпаття і Буковини.