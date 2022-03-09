Зеленський – Поттер, Путін – Волдеморт: у Польщі з’явилися незвичні мурали на підтримку України

У польську місті Познань на вулиці Гетьманська з’явилися яскраві незвичайні мурали у стилі "Гаррі Поттера". Створив їх місцевий художник Kawu, чим виразив підтримку Україні.

Як повідомляє 24 канал, Kawu зобразив президента України Володимира Зеленського та президента країни-агресора Володимира Путіна, влучно порівнявши їх з образами відомої саги про юного чарівника Гаррі Поттера.

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Володимир Зеленський в образі Гаррі Поттера

Ті, хто читав книги або бачив фільми про юного чарівника, чудово знають, хто такі Лорд Волдеморт та Гаррі Поттер, який згодом переміг всі темні сили.

На задньому плані стінопису з Володимиром Зеленським видно Софіївський собор та прапор України з написом "Вільна Україна".



Володимир Зеленський на муралі в Польщі / Фото kawuart

Володимир Путін в образі Лорда Волдеморта

Лорд Волдеморт, за сюжетом Джоан Роулінг, – могутній злий чарівник, який, практикуючи чорну магію, чинить жорстокі злочини, тероризує світ чарівників та людей, які не мають магічних здібностей.

Позаду стінопису з Путіним видно український прапор та вогонь – саме він говорить про війну, яку розпочали росіяни на території України. У правому верхньому кутку, крім підпису художника, є ще й хештег #NoWar.



Володимир Путін на муралі в Польщі / Фото kawuart

Окрім фото, художник зняв відео, як мурали виглядають з висоти.

До слова, авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг закликала допомагати українським дітям, які постраждали від нападу Путіна. Сама ж письменниця вже пожертвувала 1,3 мільйона доларів.

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