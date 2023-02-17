У час агресії культура не може бути нейтральною, – Зеленський на кінофестивалі Берлінале

Президент Володимир Зеленський 16 лютого виступив на відкритті 73-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Він пояснив, чому культура та мистецтво не можуть залишатися поза політикою.

Під час виступу український лідер пригадав термін "зламати четверту стіну", що означає уявний кордон між глядачем та екраном. Зеленський нагадав, що у світі існують реальні кордони та бар'єри.

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Культура не може бути осторонь

Президент запитав, на якому боці мають бути культура та мистецтво? Чи можуть вони досі залишатись поза політикою, коли Росія веде повномасштабну війну проти нас майже рік. Окупанти обстрілюють та руйнують мирні міста, вони вбивають мирних людей та погрожують світу ядерним ударом.

Зеленський ставить собі це питання, коли чує дивні заклики щодо представників російського спорту, читає про дивні запрошення російських музикантів, дискусії про діячів науки, кіно і загалом культури. Він розповів, що вночі Росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку на Україну – запустила 36 ракет та іранські дрони.

Культура і кіно можуть бути поза політикою. Але тільки не тоді, коли це політика агресії. Не тоді, коли це політика масових злочинів, убивств, терору, прагнення знищити інші країни та інші народи. Коли це політика тотальної війни. Тобто – політика нинішньої Росії,

– пояснив політик.

Він додав, що у такі часи мистецтво не може бути нейтральним, оскільки культура робить вибір. Обирає сторону. Зеленський продовжив, що коли мистецтву байдуже і його не чути, тоді рупори зла лунають гучніше та переконливіше.

Боротьба правди та пропаганди

Зеленський наголосив, що кіно може впливати і надихати людей, які здатні змінити світ. Хороше кіно викликає емоції, а культове – зміни. Коли люди борються зі злом, завжди лунають 2 голоси: правда та пропаганда.

На деякий час пропаганда здатна заглушити правду. Але не здатна перемогти остаточно. Якщо мистецтво не припиняє боротьбу і розуміє, що стояти осторонь – означає бути поруч зі злом,

– наголосив президент.

Він продовжив, що Берлінале зробив свій вибір, сповідуючи принципи відкритості, рівності, діалогу без кордонів та участі кіно з усього світу.

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