Зендая стала білявкою у новій зйомці: розкішні фото у стилі "Місця під соснами"

Актриса Зендая полюбляє перевтілюватись у різних кіногероїв. Та з не меншим креативом вона підходить до зйомок для глянців. Зендая та її колега Джон Девід Вашингтон стали зірками нового випуску W Magazine, де приміряли образи у стилі "Місця під соснами".

Зендая вже давно виступає проти расизму в Голлівуді. Актриса публічно демонструє свою позицію та на зйомках переконує: темношкірі кінозірки виконують свою роботу не гірше за інших колег.

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У новій зйомці для обкладинки W Magazine Зендая приміряла розкішні сукні, брендові костюми та аксесуари в стилі 1950-их. За задумом авторів фото, стиль актриси нагадував героїню драми "Місце під соснами". І хоч Єва Мендес не була білявкою, Зендеї вирішили зробити світле волосся. Такою зйомкою американка тільки підкреслила: багата і успішна пара може виглядати не так стереотипно, як звикли показувати у журналах.

Перука тут була дуже важливою. Весь образ – дорогі прикраси, розкішна сукня, туфлі на шпильці – не викликає такого ж ефекту без світлого волосся,

– пояснила стилістка Лоу Роуч.

Партнера для зйомки підібрали не випадково. Саме Джон Девід Вашигтон був колегою Зендаї у новому фільмі "Малькольм та Марі". Актори тільки вдвох постали у кадрі та позувала на фоні елітного будинку з басейном. За офіційними даними, знімки зробили біля одного з маєтків Беверлі-Гіллз.

Зендая і Джон Девід Вашингтон у зйомці / Фото W Magazine

"Малкольм та Марі": коротко про фільм

Драма "Малкольм та Марі" привернула велику увагу світової кіноспільноти. Все тому, що режисер Сем Левінсон відзняв стрічку в одному маєтку в Лос-Анджелесі. Кіновиробники не порушили правил карантину: разом з акторами вони оселились в будинку та на такій самоізоляції створили чудову чорно-білу драму.

Фільм розповість про голлівудського режисера, який разом зі своєю коханою повертаються додому після світського заходу. Чоловік тільки презентував новий фільм та очікує на відгуки від критиків. На фоні цього успіху Марі розпочинає вечір одкровень.

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