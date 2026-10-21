Молодша на 26 років: як виглядає українська коханка Жан-Клода Ван Дамма

Легендарний актор уже близько 17 років перебуває у стосунках з українкою. І все б нічого, але офіційно він досі одружений з іншою жінкою.

Як повідомляє 24 Канал, обраницю 66-річного актора звати Альона Каверіна. Вона родом із Кривого Рогу, їй 40 років, а їхня історія знайомства цілком могла б стати сюжетом романтичного фільму. Щоправда, з доволі скандальним сценарієм.

Хто така Альона Каверіна

Альона народилася у Кривому Розі. За інформацією ЗМІ, доленосна зустріч із Ван Даммом відбулася у 2009 році на дискотеці в Таїланді. І відтоді українка стала постійною супутницею голлівудської знаменитості.



Альона Каверіна / Фото з Інстаграму



Каверіна супроводжувала актора на світських заходах і навіть була присутня на зйомках фільму "Нестримні 2", де позувала зі Шварценеггером та Дольфом Лундгреном.



Альона Каверіна / Фото з Інстаграму



Водночас сам Ван Дамм тривалий час представляв Альону просто як подругу.

Як зараз виглядає українська кохана Ван Дамма

Сьогодні Альона веде доволі розкішний спосіб життя. У її соцмережах можна побачити фотографії з дорогих курортів, дизайнерські вбрання та численні подорожі.



Альона Каверіна та Жан-Клод Ван Дамм / Фото з Інстаграму



У травні 2026 року українка відсвяткувала 40-річчя в Гонконзі. На святкуванні був і Ван Дамм, який, схоже, не пропускає важливих подій у житті своєї обраниці.

Світлинами зіркової пари Каверіна ділиться нечасто. Лише восени 2025 року вона вперше опублікувала спільне фото з актором у своєму Instagram, привітавши його з днем народження.



Альона Каверіна та Жан-Клод Ван Дамм / Фото з Інстаграму



Найцікавіше, що Ван Дамм офіційно залишається одруженим з колишньою бодібілдеркою Гледіс Португез. Вони одружувалися двічі – у 1987 та 1999 роках, а також мають двох спільних дітей.

Раніше Майкл Дуглас розповів про свій таємничий роман з колегою на зйомках фільму. До слова, в той час актор був одружений.