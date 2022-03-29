"Жарт про стан здоров'я Джади був нестерпним": Вілл Сміт публічно вибачився за ляпас на Оскарі

На Оскарі-2022 Вілл Сміт дав ляпаса колезі Крісу Року, який гостро пожартував про його дружину Джаду. Однак, за свою поведінку актор публічно попросив вибачення і назвав її неприпустимою.

28 березня на сцену Оскара вийшов актор Кріс Рок, щоб вручити статуетку за найкращий документальний фільм. Під час виступу він невдало пожартував про дружину колеги Вілла Сміта – Джаду.

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Він пожартував, що Джада Пінкетт-Сміт знялася у фільмі "Солдат Джейн" через її лису бриту голову. Вілла обурило таке висловлювання на адресу дружини, тому він вийшов на сцену й вдарив Кріса.

Вілл Сміт публічно вибачився за ляпас на Оскарі

, у 2018 році дружина Вілла Сміта зізналася, що тривалий час бореться з алопецією – рідкісним захворюванням, при якому сильно випадає волосся. Минулого року, за декілька днів до 50-річчя, акторка наважилася поголитися налисо

Попри те, нещодавно з’явилося вибачення Сміта в його інстаграмі. Актор зазначив, що його поведінка була неприйнятною, він жаліє про це. Але, за його словами, жарт про стан здоров’я Джади став для нього нестерпним, тому він відреагував дуже емоційно.

Насильство у будь-якому разі отруйне і руйнівне. Моя поведінка на вчорашній церемонії вручення премії Оскар була неприйнятною, її не можна вибачити. Жарти на мою адресу – частина роботи, але жарт про стан здоров'я Джади був для мене нестерпним, і я відреагувала емоційно,

– сказав Вілл Сміт.

Сміт також попросив вибачення в організаторів церемонії, глядачів та своїх колег. "Я глибоко жалкую, що моя поведінка заплямила цей захід", – підсумував актор.

Вілл Сміт публічно вибачився за ляпас на Оскарі: дивіться текст повідомлення

Повний текст вибачення Вілла Сміта в інстаграмі:

"Насильство у будь-якому разі отруйне і руйнівне. Моя поведінка на вчорашній церемонії вручення премії Оскар була неприйнятною, її не можна вибачити. Жарти на мою адресу — частина роботи, але жарт про стан здоров'я Джади був для мене нестерпним, і я відреагувала емоційно.

Я хотів би публічно вибачитись перед тобою, Кріс. Я був неправий. Я був збентежений, і мої дії не свідчили про те, ким хочу бути. У світі любові та добра немає місця насильству.



Я також хотів би вибачитися перед Академією, продюсерами шоу, усіма відвідувачами та всіма, хто дивився у всьому світі. Я хотів би вибачитись перед сім'єю Вільямс і моєю сім'єю короля Річарда. Я глибоко жалкую, що моя поведінка заплямила цей захід".

Скандал з Віллом Смітом і Крісом Роком на Оскарі: дивіться відео онлайн

Після скандалу, акторові Віллу Сміту вручили статуетку Оскара в номінації "Найкращий актор" за фільм "Король Річард".