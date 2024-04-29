Уже не вперше: Жерара Депардьє затримала поліція через звинувачення в сексуальному насильстві

Французького актора Жерара Депардьє знову звинуватили у сексуальних домаганнях. Він був затриманий через претензії, що були висунуті проти нього у справі про сексуальне насильство.

Депардьє перебуває під допитом у двох справах щодо звинувачень у сексуальному насильстві та домаганнях, які, ймовірно, відбулися у 2014 та 2021 роках. Наразі він перебуває в поліцейському управлінні Парижу, де його затримали правоохоронні служби.

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Жерара Депардьє затримала поліція: що сталось

75-річного французького актора Жерара Депардьє вранці 29 квітня запросили до поліцейського відділку Парижа та взяли під варту. Його мають допитати через звинувачення двох жінок у сексуальному насильстві.

За даними ЗМІ, цієї миті актор перебуває в поліцейському управлінні Парижа для проведення допиту.

За словами жінок, які подали позов, інциденти сталися під час зйомок двох фільмів: у 2014 році на майданчику зйомок фільму "Чарівник і сіамці" (Magicien et les Siamois, 2015) та у 2021 році під час зйомок стрічки "Зелені віконниці" (Les Volets verts, 2022).

Що стверджують жінки, які звинувачують Депардьє у насильстві

Перша позивачка каже, що Депардьє торкався її сідниць і вживав недоречні вислови на її адресу у своєму приватному особняку в Парижі, коли вони готувалися до зйомок фільму "Чарівник і сіамці".

Під час першого дня зйомок, де Депардьє виконував роль чарівника, він знову торкався інтимних ділянок тіла жінки та кілька разів робив їй сексуальні пропозиції. На той момент позивачці було 24 роки.

Друга справа стосується 53-річної кінодекораторки. Вона звинувачує Депардьє в сексуальному насильстві, сексуальних домаганнях і сексистських образах під час зйомок "Зелених віконниць" у 2021 році.

За її словами, Депардьє висловлював на її адресу кілька непристойних коментарів. Незрозуміло, чим це могло б обернутись, якби не охоронець актора, який його зупинив.

Жерар Депардьє відкидає обидва звинувачення, які до нього висувають.

Загалом французького актора звинувачують у сексуальних домаганнях щонайменше до 14 жінок. Опитані раніше повідомили, що актор публічно розпускав руки, намагаючись залізти під білизну чи сукню, пропонував піти в роздягальню, а на відмову реагував агресивно.